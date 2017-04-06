Компания удалила ролик с официальных каналов и извинилась



Скриншот видеоролика

Последний рекламный ролик Pepsi вызвал в интернете волну возмущения. Критики обратили внимание, что использование революционных образов для коммерческих целей неприемлемо. Сначала представители бренда пытались защитить кампанию, но затем признали ошибку: «Очевидно, мы промахнулись, и мы приносим свои извинения».

Главную роль в ролике исполнила модель Кендалл Дженнер. В рекламе показана мирная уличная демонстрация, в которой принимают участие танцоры и музыканты.

По сюжету, Кендалл Дженнер находится на рекламной съемке, рядом с которой проходит уличная демонстрация. Модель наблюдает за происходящим со стороны, но спустя несколько секунд снимает гламурный парик, вытирает помаду и присоединяется к митингу. В конце ролика девушка угощает Pepsi полицейского, который следит за порядком.

На YouTube ролик набрал рекордное количество дизлайков, а в социальных сетях заметили, что использование образа революции для коммерческого продвижения – это сомнительная идея. Возмущение людей вызвало и то, что рекламу приурочили к годовщине убийства Мартина Лютера Кинга, которое вызвало волну массовых уличных протестов.

В результате рекламу обвинили в апроприации движения Black Live Matters. С критикой кампании выступили известные медийные персоны, в том числе, актриса и режиссер Лина Данэм, а также дочь Мартина Лютера Кинга-младшего.

«Pepsi пыталась выступить с глобальным посланием о единстве, мире и взаимопонимании. Очевидно, мы ошиблись и приносим извинения», - приводит сообщение компании «ТАСС», - «Мы не планировали освещать какую-то серьезную проблему. Мы удаляем контент и прекращаем какое-либо его дальнейшее продвижение».

Кендалл Дженнер пока не прокомментировала ситуацию, однако удалила все твиты об этой рекламе кроме поста, где называет своим вдохновением супермодель Синди Кроуфорд.