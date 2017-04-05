Pepsi выпустил революционную рекламу с Кендалл Дженнер



Скриншот ролика

В интернете обсуждают новый рекламный ролик Pepsi, главную роль в котором исполнила модель Кендалл Дженнер. В ролике показана мирная уличная демонстрация, в которой принимают участие танцоры и музыканты.

По сюжету, Кендалл Дженнер находится на рекламной съемке, рядом с которой проходит уличная демонстрация. Модель наблюдает за происходящим со стороны, но спустя несколько секунд снимает гламурный парик, вытирает помаду и присоединяется к митингу. В конце ролика девушка угощает Pepsi полицейского, который следит за порядком.

Ролик стал частью рекламной кампании Live For Now, запущенной в 2012 году. По словам создателей, он отражает характер людей, которые со страстью встречают каждый момент жизни.

При этом интернет неоднозначно отнесся к рекламе. На YouTube ролик набрал рекордное количество дизлайков, а в социальных сетях заметили, что использование образа революции для коммерческого продвижения – это сомнительная идея.

Привет, детишки, мировой гигант по производству газировки с помощью своего рекламного агентства стоимостью в миллиард долларов хочет, чтобы вы вышли на митинги бороться за то, что важно!

На редкость оскорбительно по многим причинам

Возмущение людей вызвало то, что рекламу приурочили к годовщине убийства Мартина Лютера Кинга, которое вызвало волну массовых уличных протестов.

Кендалл, пожалуйста, дай ему Pepsi!

Ряд мировых СМИ заметили, что в ролике показана отсылка к знаменитой фотографии ареста Лешии Эванс, сделанной во время протестов в США. При этом в самой рекламе присутствует эстетика протеста, но нет его характера: люди ходят с флагами, но без внятных лозунгов, и непонятно, против чего они бунтуют. Пользователи сети осудили такое заигрывание с революцией.

Кадр из ролика

Фотография с акции протеста в США

В русскоязычном твиттере рекламу связали с недавними акциями протеста в Москве.