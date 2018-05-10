Претензии банка связаны с долгами сети

«МТС-банк» через суд потребовал признать банкротом российскую сеть кинотеатров «Люксор», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Арбитражного суда.

Претензии «МТС-банка» связаны с невозвращенным вовремя долгом. В 2012 году «Люксор» получила кредит на 280 млн рублей и осталась должна около 100 млн рублей. В 2016 году компания прекращала совершать платежи, а в 2017 году снова начала опаздывать с выплатами. По словам представителя «МТС-банка», банк не готов к мировому соглашению и просит признать банкротами компании «Синемаменеджмент», «Кинолюкс» и «Люксор дистрибьюшн», которые входят в группу компаний «Люксор», и двух владельцев группы — Игоря Добровольского и Евгения Ленского.

Помимо «МТС-банка» иски к «Люксору» подали несколько кинопрокатчиков, включая компании «Вольга» и «Парадиз». Общая сумма исков, не включая долга «МТС-банку», составляет почти 150 млн рублей.

Проблемы «Люксора» с прокатчиками привели к отсутствию в расписании сети фильма «Мстители: война бесконечности», одной из крупнейших премьер первого полугодия. Представитель Disney подтвердил, что сеть не получила копии фильма. Картина стартовала в прокате в начале мая, это крупнейшая премьера первой половины года. Фильм уже поставил рекорд по кассе за первый уикенд, собрав почти 1 млрд рублей. Представитель Disney подтвердил, что прокатчик не предоставил копии «Мстителей» кинотеатрам «Люксора».

Ранее «Люксор» уже испытывала проблемы с партнёрами: в 2016 году группа получила иски на 170 млн рублей, а в 2017 году с компанией кинопрокатчики «Каро» и «Централ партнершип», в результате чего были заключены мировые соглашения.