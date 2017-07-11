Слушатели смогут узнать об эффективной технике переговоров

19 октября мы приглашаем Вас на лекцию Марка Гоулстона на тему «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров».

Марк, один из самых востребованных в мире специалистов по переговорам. Среди его клиентов - IBM, Xerox, FedEx, Deutsche Bank, Bloomberg. На лекции вы узнаете, как в переговорах добиться нужного результата, получить ответ или убедить своего собеседника, будь то коллега, клиент, начальник или подчиненные.

Свою уникальную методику один из лучших психиатров Америки создал в ходе работы с переговорщиками ФБР. Марк представит на лекции основные правила и техники, которые могут смещать мнение людей от «нет» к «да» легко и быстро, зачастую за считанные минуты.

Специальный промо-код на 7% скидку «sostav»

www.bbi.club

По всем вопросам:

8 (800) 333-67-02 с 11 до 17 по будням

Контактное лицо – Арсений, Станислав