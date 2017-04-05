Голосование на сайте «Активный гражданин» подошло к концу





Москвичи выбрали логотип и фирменный стиль нового парка «Зарядье». По итогам голосования логотипом станет разноцветный листок от студии «Проф-МК». Таким образом, москвичи отвергли сказочную птицу от Студии Артемия Лебедева и вариант с буквой «Z» от Charmer Studio.

Скоро в самом сердце столицы откроется современный и просторный парк «Зарядье». Власти решили, что новому московскому парку нужна своя собственная айдентика. Для этого был открыт творческий конкурс на лучший логотип и фирменный стиль будущего парка. Три логотипа, получившие от экспертов наивысшие баллы, прошли в финал. Далее выбирали уже москвичи – на протяжении нескольких недель они могли проголосовать за понравившийся вариант.

Однако представленные логотипы вызвали бурную реакцию профессионального сообщества. Одни участники обвиняются в воровстве, другие – в старомодности. В финал конкурса попали студия «Проф-МК», студия Charmer и Студия Артемия Лебедева.

Вскоре после начала голосования на сайте «Активный гражданин» Студию Артемия Лебедева заподозрили в плагиате. Дизайнер Алексей Маслов написал в своем Facebook, что логотип, который Студия Лебедева разработала для парка «Зарядье», – это ремейк логотипа к Евровидению семилетней давности.

«Очень хорошая реинкарнация нашего с Михайловым логотипа 7 летней давности. Спасибо, Тема, мне понравилось», – написал Михайлов и опубликовал изображения обоих логотипов.

Сам Лебедев написал, что один из вариантов попал в топ совершенно случайно – речь идет о логотипе от студии «Проф-МК». По мнению Артемия, этот логотип попал в топ по случайности, а фирма, которая его разработала, «вообще не про дизайн»:

«Достаточно зайти на сайт к этим ребятам, чтобы понять, что они не про дизайн, и их вариант попал в топ совершенно случайно. И по великому несчастью простые москвичи голосуют за него. Такой знак мог быть в любом городе и у любого парка, но особенно он бы подошел провинциальным собачьим площадкам, а не главному парку страны».

Однако, несмотря на предостережения Лебедева, москвичи выбрали именно логотип от студии «Проф-МК». Разноцветный листок нарисовала Мария Кокухина, веб-дизайнер студии.

«По ее замыслу, листок представляет парк как место соединения самых различных элементов - стихий, поколений, культур, передающих многоликий образ России, а древнерусский шрифт призван напомнить об уникальной истории самого Зарядья», - отметил в комментарии ТАСС представитель пресс-службы Москомархитектуры. За разноцветный листок было отдано 49,36% голосов. Логотип со сказочной птицей от студии Артемия Лебедева набрал 24,63% голосов, а вариант от Charmer Studio – 21,20%.