Дизайнер Алексей Маслов написал, что студия сделала ремейк его старого логотипа



Скриншот: facebook.com

Студию Артемия Лебедева заподозрили в плагиате. Дизайнер Алексей Маслов написал в своем фейсбуке, что логотип, который Студия Лебедева разработала для парка Зарядье, – это ремейк логотипа к Евровидению семилетней давности.

«Очень хорошая реинкарнация нашего с Михайловым логотипа 7 летней давности. Спасибо, Тема, мне понравилось», – написал Михайлов и опубликовал изображения обоих логотипов.

На историю обратили внимание многие представители креативной индустрии. Так, Виталий Быков, генеральный директор креативного агентства Red Keds, заметил, что с логотипом к парку Зарядье вышла «отличная история».

«Лебедев топит за то, что его логотип хорош для парка Зарядье. Но москвичи голосуют за какое-то говно. И это правда. У москвичей нет вкуса. Но дело в том, что логотип Лебедева ******* (украден) с логотипа ЖАР-ПТИЦА для Евровидения 2009 в Москве, который придумал Alexey Maslov», – пояснил Быков.

Логотип парка Зарядье, разработанный Студией Лебедева

Логотип к Евровидению 2009

Днем ранее Артемий Лебедев призвал своих читателей голосовать за логотип парка Зарядье, разработанный в его студии. Он написал, что сейчас проводится конкурс на лучший логотип парка, и в финал вышло три варианта, один из которых выполнен конторой "Проф-МК". По мнению Артемия, этот логип попал в топ совершенно случайно, а фирма, которая его разработала, «вообще не про дизайн»:

«Достаточно зайти на сайт к этим ребятам, чтобы понять, что они не про дизайн, и их вариант попал в топ совершенно случайно. И по великому несчастью простые москвичи голосуют за него. Такой знак мог быть в любом городе и у любого парка, но особенно он бы подошел провинциальным собачьим площадкам, а не главному парку страны».

В своем посте Лебедев попросил москвичей «избежать трагедии» и проголосовать за вариант, созданный студией.