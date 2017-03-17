Проект концепции парка "Зарядье". Фото РИА Новости
Скоро в самом сердце столицы откроется парк «Зарядье». Власти решили, что новому московскому парку нужен свой фирменный стиль и логотип. В финальный этап конкурса прошли три варианта. Представленные логотипы вызвали бурную реакцию профессионального сообщества. Одни участники обвиняются в воровстве, другие – в старомодности. Мы узнали мнение несколько брендинговых агентств.
Чтобы выбрать логотип и фирменный стиль парка «Зарядье» власти провели открытый творческий конкурс, на который поступило 70 работ. Далее жюри выбрало шесть лучших вариантов. Затем три логотипа, получившие от экспертов наивысшие баллы, прошли в финал. Победителя должны определить сами москвичи. В голосовании работы представлены анонимно, но имена участников, конечно, быстро стали известны. Это студия «Проф-МК», студия Charmer и Студия Артемия Лебедева.
Вариант 1. (Студия «Проф-МК»)
«Авторы логотипа представляют парк, как место соединения самых различных элементов — стихий, поколений, культур. По их мнению, каждый найдет «свой» вход в парк, однако он, благодаря своему многообразию, будет способен объединить всех посетителей и передать истинный образ России — в ее многоликости, разнообразии природы, народов и культур».
Вариант 2. (Студия Charmer)
«В основе идеи — древнерусская буква З — «земля». Для авторов было принципиально важно показать связь парка и логотипа с его историческим контекстом. Графическое начертание содержит в себе легко узнаваемую русскую букву «З» и латинскую «Z», которая без труда считается иностранными гостями парка. А легкость воспроизведения и многофункциональность дают широкие возможности по масштабированию и переосмыслению логотипа в зависимости от конкретной задачи и носителя информации».
Вариант 3. (Студия Артемия Лебедева)
В основе логотипа — силуэт сказочной птицы, образующий букву «З». С одной стороны, современный и яркий, этот знак, с помощью традиционных мотивов, уходит корнями в национальный фольклор. Однако благодаря строгой текстовой составляющей логотипа его игривость и сказочность уравновешиваются.
Кроме того, пользователи могут проголосовать за четвертый вариант: «Логотип должны выбирать специалисты».
Артемий Лебедев, чья студия разработала третий вариант логотипа парка, написал в своем блоге пост о конкурсе. Он заметил, что Второй варианта студии Charmer показался ему достойным: «Это варианту нам было бы не стыдно проиграть». Однако он раскритиковал первый вариант, представленный студией «Проф-МК». Эта фирма «вообще не про дизайн»:
«Достаточно зайти на сайт к этим ребятам, чтобы понять, что они не про дизайн, и их вариант попал в топ совершенно случайно. И по великому несчастью простые москвичи голосуют за него. Такой знак мог быть в любом городе и у любого парка, но особенно он бы подошел провинциальным собачьим площадкам, а не главному парку страны».
В своем посте Лебедев попросил москвичей «избежать трагедии» и проголосовать за вариант, созданный студией.
Однако дизайнер Алексей Маслов написал в своем фейсбуке, что логотип, который Студия Лебедева разработала для парка Зарядье, – это ремейк логотипа к Евровидению семилетней давности. ««Очень хорошая реинкарнация нашего с Михайловым логотипа 7 летней давности. Спасибо, Тема, мне понравилось», – написал Михайлов и опубликовал изображения обоих логотипов.
В официальной странице в Facebook студии «Проф-МК» в свою очередь заметили:
«В конкурсе нужно участвовать достойно! А не поливать грязью других участников. Умейте проигрывать с достоинством!»
На данный момент в голосовании лидирует первый вариант. Sostav узнал мнение нескольких агентств о вариантах логотипа.
Егор Мызник, Креативный директор, партнёр агентства Пленум
Что вы думаете о голосовании на активном гражданине?
К подобным шагам всегда отношусь резко отрицательно. Это проявление слабости и неуверенности организаторов, попытка прикрыть выбор жюри мнимой народной поддержкой. Более того, в основных положениях конкурса ни слова нет о подобном голосовании. В идеале конкурс следовало провести не открытым, а среди ограниченного количества выбранных участников. Возможно, при большом количестве участников, следовало сделать два этапа выбора с первичным профессиональным жюри из профессионалов рынка.
Мы не смогли удержаться и в очень сжатые сроки разработали и отправили одну концепцию несмотря на формат конкурса. Зарядье — центральный парк страны. Столица России — Москва, один из главных символов Москвы — рубиновая звезда. Символом Зарядья становится еще одна звезда — зелёная, образованная из древесных листьев. Кроме того, контрформа знака образует строгий контур кремлевской звезды.
Три основных цвета представляют три парковые зоны — лесную, луговую и зону парковых пространств. Теплый зеленый и холодный зеленый символизируют всесезонность Парка: в «зимних» и «летних» коммуникациях они могут поочередно преобладать. Для оформления материалов различных мероприятий может использоваться дополнительный цвет. Каждый уголок Парка представляет тот или иной характерный для России ландшафт. Прогулка по Парку — это своего рода путешествие по России. Эта мысль стала идеей для фирменной графики.
Основа графики — карта разнообразного и уникального паркового рельефа, на которую наложены фигуры в фирменных цветах. Каждой парковой достопримечательности или активности соответствует пиктограмма, которую можно будет выбрать из обширной библиотеки. Таким образом любой фирменный материал превращается в своеобразную карту для вашего «путешествия» по Парку.
Василий Омелье, Креативный директор, партнер агентства Weavers Brand Consultancy
Из всех трех вариантов ближе всех к этой цели – второй вариант, в котором большую часть ключевых смыслов можно распознать. Этот знак с одной стороны простой, а с другой — очень гибкий, и потому для меня он потенциально наиболее интересен. Графическая простота логотипа — всегда большой плюс, поскольку меньше зависимости от моды и трендов, следовательно – больше возможностей для развития. В дальнейшем, с помощью дополнительных стилевых решений, с его помощью можно будет легко и остроумно развивать внутреннюю навигацию парка, создавать эмоциональную или сдержанную коммуникацию.
Дубинский Кирилл, генеральный директор креативного агентства Avrora
Поэтому очень жаль, что второй вариант, в котором заложен неплохой потенциал для развития, был так слабо презентован в голосовании. Я как активный гражданин, голосовал за него, хотя было ясно, что шансов у него нет.
Голосование на Активным гражданине – уже сложившаяся практика, жюри определило достойнейших, а финальный выбор доверили москвичам. Удобный демократический инструмент, чтобы избежать обвинений в распиле денег без учета воли народа.
Судя по отзывам членов жюри, выбор народа в данном случае совпал с выбором экспертов.
Сергей Редин, управляющий партнер и креативный директор Redindesign
В нём нет уникальности.
Во втором проекте единственным плюсом выходит графическое применение написания старинной буквы З, всё, на этом всё заканчивается. При чём тут земля? О чём это?
Третий вариант интересен, опять же, только с графической точки зрения.
Но вариант для Eurovision Moscow 2009, уже состоялся и был выполнен очень хорошо, учитывая формат мероприятия.
Больше всего вызывает боль именно подход к системе отбора, не к работам и участникам, а к выбору. Почему-то устроители нашли понимание в том, что архитектурный проект должен быть выполнен профессионалами и, согласитесь, проект интересный, привлекательный и уникальный. Но почему мы не находим такого же подхода к визуальному стилевому решению парка, которое будет жить во всем: в навигации, в рекламе, вообще в жизни? В России есть отличные брендинговые профессиональные команды, которые, я уверен, могли бы выполнить проект на высочайшем уровне, учитывая его исключительность. И это был бы проект, а не дилетантский выбор с обывательской вкусовщиной «нравится/не нравится».
Махаринский Павел, Генеральный директор AVANT
Фирменный стиль с буквой «З» или «Z» выглядит современным, лаконичным, будет хорошо воспринят молодежью и иностранцами. С точки зрения дизайна к логотипу и айдентике вопросов особо нет, но, к сожалению, в этом варианте пропадает то, что называется «русскость». Здесь уже вопрос к руководству нашего города, хотят ли они сделать Москву похожей на другие столицы мира или хотят подчеркивать территориальную и историческую составляющую.
Татьяна Кочегарова, бренд-менеджер в Z&G. Branding