Москвичи должны выбрать между тремя вариантами



Проект концепции парка "Зарядье". Фото РИА Новости

Скоро в самом сердце столицы откроется парк «Зарядье». Власти решили, что новому московскому парку нужен свой фирменный стиль и логотип. В финальный этап конкурса прошли три варианта. Представленные логотипы вызвали бурную реакцию профессионального сообщества. Одни участники обвиняются в воровстве, другие – в старомодности. Мы узнали мнение несколько брендинговых агентств.

Чтобы выбрать логотип и фирменный стиль парка «Зарядье» власти провели открытый творческий конкурс, на который поступило 70 работ. Далее жюри выбрало шесть лучших вариантов. Затем три логотипа, получившие от экспертов наивысшие баллы, прошли в финал. Победителя должны определить сами москвичи. В голосовании работы представлены анонимно, но имена участников, конечно, быстро стали известны. Это студия «Проф-МК», студия Charmer и Студия Артемия Лебедева.

Вариант 1. (Студия «Проф-МК»)

«Авторы логотипа представляют парк, как место соединения самых различных элементов — стихий, поколений, культур. По их мнению, каждый найдет «свой» вход в парк, однако он, благодаря своему многообразию, будет способен объединить всех посетителей и передать истинный образ России — в ее многоликости, разнообразии природы, народов и культур».

Вариант 2. (Студия Charmer)

«В основе идеи — древнерусская буква З — «земля». Для авторов было принципиально важно показать связь парка и логотипа с его историческим контекстом. Графическое начертание содержит в себе легко узнаваемую русскую букву «З» и латинскую «Z», которая без труда считается иностранными гостями парка. А легкость воспроизведения и многофункциональность дают широкие возможности по масштабированию и переосмыслению логотипа в зависимости от конкретной задачи и носителя информации».

Вариант 3. (Студия Артемия Лебедева)

В основе логотипа — силуэт сказочной птицы, образующий букву «З». С одной стороны, современный и яркий, этот знак, с помощью традиционных мотивов, уходит корнями в национальный фольклор. Однако благодаря строгой текстовой составляющей логотипа его игривость и сказочность уравновешиваются.

Кроме того, пользователи могут проголосовать за четвертый вариант: «Логотип должны выбирать специалисты».

Артемий Лебедев, чья студия разработала третий вариант логотипа парка, написал в своем блоге пост о конкурсе. Он заметил, что Второй варианта студии Charmer показался ему достойным: «Это варианту нам было бы не стыдно проиграть». Однако он раскритиковал первый вариант, представленный студией «Проф-МК». Эта фирма «вообще не про дизайн»:

«Достаточно зайти на сайт к этим ребятам, чтобы понять, что они не про дизайн, и их вариант попал в топ совершенно случайно. И по великому несчастью простые москвичи голосуют за него. Такой знак мог быть в любом городе и у любого парка, но особенно он бы подошел провинциальным собачьим площадкам, а не главному парку страны».

В своем посте Лебедев попросил москвичей «избежать трагедии» и проголосовать за вариант, созданный студией.

Однако дизайнер Алексей Маслов написал в своем фейсбуке, что логотип, который Студия Лебедева разработала для парка Зарядье, – это ремейк логотипа к Евровидению семилетней давности. ««Очень хорошая реинкарнация нашего с Михайловым логотипа 7 летней давности. Спасибо, Тема, мне понравилось», – написал Михайлов и опубликовал изображения обоих логотипов.

В официальной странице в Facebook студии «Проф-МК» в свою очередь заметили:

«В конкурсе нужно участвовать достойно! А не поливать грязью других участников. Умейте проигрывать с достоинством!»

На данный момент в голосовании лидирует первый вариант. Sostav узнал мнение нескольких агентств о вариантах логотипа.

Егор Мызник, Креативный директор, партнёр агентства Пленум

Два из отобранных варианта (1 и 3) — просто невероятно вторичны. Заявленные в положениях конкурса «оригинальность и новизна», отсутствует как в базовых элементах, так и в развитии стилей. В первом скорее следует говорить о вторичности на грани смешения с знаком и стилем Евровидения 2009. А в варианте один я бы не говорил и о «эстетической привлекательности» концепции, и о возможностях студии это исправить. Вариант 2 — интересный и оригинальный с точки зрения графики, но кажется слишком эстетским для основной массы посетителей. Если выбирать, то задачи парка наиболее решает второй вариант.



Что вы думаете о голосовании на активном гражданине?



К подобным шагам всегда отношусь резко отрицательно. Это проявление слабости и неуверенности организаторов, попытка прикрыть выбор жюри мнимой народной поддержкой. Более того, в основных положениях конкурса ни слова нет о подобном голосовании. В идеале конкурс следовало провести не открытым, а среди ограниченного количества выбранных участников. Возможно, при большом количестве участников, следовало сделать два этапа выбора с первичным профессиональным жюри из профессионалов рынка.



Мы не смогли удержаться и в очень сжатые сроки разработали и отправили одну концепцию несмотря на формат конкурса. Зарядье — центральный парк страны. Столица России — Москва, один из главных символов Москвы — рубиновая звезда. Символом Зарядья становится еще одна звезда — зелёная, образованная из древесных листьев. Кроме того, контрформа знака образует строгий контур кремлевской звезды.





Три основных цвета представляют три парковые зоны — лесную, луговую и зону парковых пространств. Теплый зеленый и холодный зеленый символизируют всесезонность Парка: в «зимних» и «летних» коммуникациях они могут поочередно преобладать. Для оформления материалов различных мероприятий может использоваться дополнительный цвет. Каждый уголок Парка представляет тот или иной характерный для России ландшафт. Прогулка по Парку — это своего рода путешествие по России. Эта мысль стала идеей для фирменной графики.



Основа графики — карта разнообразного и уникального паркового рельефа, на которую наложены фигуры в фирменных цветах. Каждой парковой достопримечательности или активности соответствует пиктограмма, которую можно будет выбрать из обширной библиотеки. Таким образом любой фирменный материал превращается в своеобразную карту для вашего «путешествия» по Парку.

Василий Омелье, Креативный директор, партнер агентства Weavers Brand Consultancy

Зарядье — сам по себе знаковый, символичный проект и для Москвы и для современной России. В нем и многообразие России, и новое городское пространство, и современная архитектура и магия места — одного из самых древних района Москвы. Было бы здорово, если знак смог стать таким же символичным и при этом быть понятным очень разным людям — горожанам-москвичам и многочисленным гостям как из России, так и со всего мира.



Из всех трех вариантов ближе всех к этой цели – второй вариант, в котором большую часть ключевых смыслов можно распознать. Этот знак с одной стороны простой, а с другой — очень гибкий, и потому для меня он потенциально наиболее интересен. Графическая простота логотипа — всегда большой плюс, поскольку меньше зависимости от моды и трендов, следовательно – больше возможностей для развития. В дальнейшем, с помощью дополнительных стилевых решений, с его помощью можно будет легко и остроумно развивать внутреннюю навигацию парка, создавать эмоциональную или сдержанную коммуникацию.

Дубинский Кирилл, генеральный директор креативного агентства Avrora

Вариант, который сейчас с большим перевесом лидирует на Активном гражданине, скорее тянет нас в прошлое. И говоря откровенно, тема «лоскутного одеяла» для отражения многообразия приелась не меньше, чем образ жар-птицы, который эксперты критикуют за неоригинальность.



Поэтому очень жаль, что второй вариант, в котором заложен неплохой потенциал для развития, был так слабо презентован в голосовании. Я как активный гражданин, голосовал за него, хотя было ясно, что шансов у него нет.



Голосование на Активным гражданине – уже сложившаяся практика, жюри определило достойнейших, а финальный выбор доверили москвичам. Удобный демократический инструмент, чтобы избежать обвинений в распиле денег без учета воли народа.

Судя по отзывам членов жюри, выбор народа в данном случае совпал с выбором экспертов.

Сергей Редин, управляющий партнер и креативный директор Redindesign

В первом варианте я соглашусь только с масштабируемостью и более лёгкой вариативностью в дальнейшем применении. Но поставьте его к любому, не уникальному, парку, и что вы увидите? То, что он может быть применён к любому из них.

В нём нет уникальности.



Во втором проекте единственным плюсом выходит графическое применение написания старинной буквы З, всё, на этом всё заканчивается. При чём тут земля? О чём это?



Третий вариант интересен, опять же, только с графической точки зрения.

Но вариант для Eurovision Moscow 2009, уже состоялся и был выполнен очень хорошо, учитывая формат мероприятия.



Больше всего вызывает боль именно подход к системе отбора, не к работам и участникам, а к выбору. Почему-то устроители нашли понимание в том, что архитектурный проект должен быть выполнен профессионалами и, согласитесь, проект интересный, привлекательный и уникальный. Но почему мы не находим такого же подхода к визуальному стилевому решению парка, которое будет жить во всем: в навигации, в рекламе, вообще в жизни? В России есть отличные брендинговые профессиональные команды, которые, я уверен, могли бы выполнить проект на высочайшем уровне, учитывая его исключительность. И это был бы проект, а не дилетантский выбор с обывательской вкусовщиной «нравится/не нравится».

Махаринский Павел, Генеральный директор AVANT

Из отобранных вариантов первый логотип с листочком может относиться к любому городскому парку, а два других варианта как раз подчеркивают уникальность именно этого места в центре Москвы. Фирменный стиль с птицей, вероятно, не вызовет бурю эмоций среди профессионалов, потому что подобные варианты встречаются достаточно часто, тем не менее он полностью отвечает задачам парка.



Фирменный стиль с буквой «З» или «Z» выглядит современным, лаконичным, будет хорошо воспринят молодежью и иностранцами. С точки зрения дизайна к логотипу и айдентике вопросов особо нет, но, к сожалению, в этом варианте пропадает то, что называется «русскость». Здесь уже вопрос к руководству нашего города, хотят ли они сделать Москву похожей на другие столицы мира или хотят подчеркивать территориальную и историческую составляющую.

Татьяна Кочегарова, бренд-менеджер в Z&G. Branding