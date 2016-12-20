Реклама появится в подземке 1 января 2017 года



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Московский метрополитен вместе с «Трейд Компании» работает над рекламной концепцией. Партнеры распределяют, сколько рекламы будет на бумажных носителях, сколько - на интерактивных. С 1 января реклама появится на 30–50% станций, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы столичного департамента транспорта Гамида Булатова.

Новая концепция рекламы объединит как традиционные для метро виды носителей, так и современные цифровые и световые конструкции. Найдут свое применение и новые принципы создания визуального пространства: будет предоставлена возможность размещения крупноформатных рекламных носителей с использованием фирменного стиля компаний на станциях и подвижном составе.

«Трейд Компании» является структурой группы «Гемма» Александра Геллера. В августе 2016 года она выиграла право на размещение рекламы в метрополитене Москвы. За десятилетний контракт компания предложила 22,66 млрд рублей. Ее основным соперником была «Лайса Диджитал».

В конце сентября стороны заключили контракт, и «Трейд Компании» стала официальным подрядчиком столичной подземки. Согласно проекту договора, на подготовительные работы победителю отводилось три месяца, на монтаж и пуско-наладку рекламных носителей — тридцать шесть месяцев. Только после этого подрядчик мог приступать к коммерческой деятельности. Был ли изменены условия договора, неизвестно.

Метрополитен расторг контракт с предыдущим рекламным партнером, оператором «Авто Селл», из-за проблем с выплатами. По решению суда структуры «Гемы» должны выплатить ГУПу более 1 млрд рублей, но шансы истца невелики - в мае столичный Арбитражный суд признал «Авто селл» банкротом. Встречный иск на 2,4 млрд рублей суд отклонил. Конфликт не помешал «Геме» снова попытать счастья в подземке.