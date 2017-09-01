Кредитные организации стараются привлечь внимание маленьких клиентов с помощью различных предложений и яркого дизайна карт



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В России ребенку с шести лет можно оформить банковскую карту - такой продукт предлагает Сбербанк, ВТБ, Альфа-банка, «Тинькофф», Райффайзенбанк и другие, сообщают «Ведомости». С каждым годом популярность детских карт растет, отмечают в кредитных организациях.

По закону, пока ребёнку не исполнилось 14 лет, он может пользоваться только дополнительной картой, привязанной к счёту одного из родителей, а с 14 лет, с согласия одного из родителей, ребёнок может иметь свой собственный счёт. Дети с 6 до 14 лет имеют право совершать мелкие бытовые сделки и распоряжаться деньгами, однако пока не все магазины готовы принимать у детей карты.

Банки отмечают рост спроса на детские карты в последние годы. Так, согласно исследованиям «Райфайзенбанка», такие карты оказались у 14% пользователей, ещё 70% хотели бы их оформить.

Родитель устанавливает на карте дневной и месячный лимит расходов. Кроме того, взрослые решают, сможет ли ребенок снимать наличные, переводить деньги на другие счета и совершать онлайн-покупки. Кроме того, карты зачастую являются одновременно пропуском в школу и читательским билетом.

Представители банков отмечают, детские банковские карточки – это атрибуты взрослой жизни. Дети предпочитают расплачиваться именно карточкой, а не наличкой. Это учит ребенка ответственности, а родителям помогает контролировать расходы. Главный плюс детской карты в том, что если ребёнку неожиданно потребовались деньги, можно за считанные секунды их перевести.

Свои приложения для детей и тинейджеров есть и у некоторых банков за рубежом. В частности, в США Young Americans Bank обслуживает клиентов в возрасте до 21 года. В кредитной организации уверены, что, пользуясь банковскими продуктами, дети учатся делать сбережения, равномерно распределять траты в течение месяца, читать банковские документы. Раньше приобретая финансовую самостоятельность и ответственное отношение к деньгам, дети получают шанс стать успешнее родителей, отмечают эксперты.

Банки привлекают к себе маленьких клиентов с помощью специального яркого дизайна карточек, кэшбэка и рекламных акций. В частности, британский банк Halifax запустил кампанию на YouTube, ориентированную на детей 11-15 лет, чтобы заставить подрастающее поколение уже сейчас задуматься о финансовых вопросах.