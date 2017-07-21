Подростки рассказывают о регулировании своих расходов, а также о финансовой онлайн-безопасности



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Британский банк Halifax совместно с агентством Adjust Your Set запустил рекламную кампанию на YouTube, ориентированную на детей 11-15 лет, чтобы заставить подрастающее поколение уже сейчас задумываться о финансовых вопросах, сообщает The Drum.

Кампания получила название "Teen Money". В ней приняли участие подростки Эмби, Эви и Оскар – блоггеры и активные пользователи YouTube. В коротких роликах они расскажут, как регулируют свои сбережения и расходы, а также опишут основы финансовой онлайн-безопасности. Кроме того, создан отдельный ролик для родителей, побуждающий задуматься о финансовой грамотности и безопасности своих детей.

"Обратившись к блоггерам, Halifax сделал смелый, но умный ход, признав, что основная аудитория соцсетей – это молодые люди. Обычная традиционная реклама не доходит до подростков. А выбранный способ доступно объяснит, как работает банковский сектор. Я рад, что они выбрали Adjust Your Set для этой миссии”, - сообщает Дуг Хуркомб, креативный директор агентства Adjust Your Set.