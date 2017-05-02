Сейчас в Москве и Подмосковье в тестовом режиме работают восемь заведений “Бургер & Фрайс”



Скриншот сайта miratorg.ru/burger-n-fries/

Один из крупнейших в России производителей мяса “Мираторг” запустил в Москве и Подмосковье собственную сеть ресторанов “Бургер & Фрайс”. Об открытии новых заведений компания сообщила на своем сайте.

Сейчас в Москве и Подмосковье в тестовом режиме работают восемь заведений, которые располагаются в помещениях супермаркетов, гипермаркетов и мясных лавок холдинга. Меню включает несколько видов бургеров, стейк, картофель фри, салаты, пиво и безалкогольные напитки.

Представители “Мираторга” отказались раскрывать планы по дальнейшему развитию сети. Знакомый с проектом источник издания рассказал, что “Бургер & Фрайс” будет развиваться при собственной розничной сети “Мираторга”.

Это не первый ресторанный проект “Мираторга”. В партнёрстве с Novikov Group Аркадия Новикова холдинг также развивает сеть бургерных #Farш. По собственным данным компании, сейчас в Москве работают пять ресторанов #Farш, готовится открытие шестой точки.