Платежная система «Мир» представила обновленный бренд в середине прошлого месяца. Обновления коснулись коммуникационной стратегии, логотипа и фирменного стиля.
В начале апреля стартовала первая после серии обновлений рекламная кампания платежной системы «Мир», цель которой показать, что картой «Мир» можно оплатить любые товары и услуги.
Со своим рекламным сообщением бренд встраивается в рекламные блоки других брендов, показывая тем самым, что эти товары можно приобрести с помощью карты «Мир».
Рекламная кампания задействует все основные каналы коммуникации — ТВ, digital, indoor и наружную рекламу. Разработка идеи принадлежит креативному агентству Leo Burnett Moscow .
«Услуги нашего агентства тоже можно оплатить картой «Мир», — комментируют креативные директора Leo Burnett Moscow Евгений Шиняев и Андрей Ярынич.
Кампания продлится два месяца до середины июня. Рекламу бренда «Мир» можно будет встретить на фасадах торговых центров и лентах оплаты товаров в супермаркетах, в московских аэропортах, а также в метро Санкт-Петербурга и других общественных местах.
«В этой рекламной кампании мы отказались от производства стандартного рекламного ролика и сделали ставку на контекстное размещение перед общим рекламным блоком других товаров и услуг. На наш взгляд, это гибкое решение, которое позволит адаптировать рекламные сообщения для разных каналов — телевидения, диджитал, наружной рекламы. Кроме того, это позволяет использовать целую коллекцию креативов вокруг общей идеи широких возможностей национальной платежной карты „Мир“ для миллионов держателей по всей стране», — рассказывает Наталья Новошинская, директор департамента маркетинга и коммуникаций АО «НСПК».
Состав творческой группы:
Платежная система «Мир» (клиент)
Наталья Новошинская, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Валентина Косарева, начальник Управления бренда и маркетинговых коммуникаций
Александр Полуэктов, руководитель Направления по цифровым каналам
Татьяна Петрова, бренд-менеджер
Leo Burnett Moscow (агентство)
Андрей Ярынич, Евгений Шиняев — креативные директора
Станислав Кабулин, Максим Китаев — арт-директора
Вероника Данилова — директор по стратегическому планированию
Александра Хачатурова — стратег
Илья Хрущев — директор отдела по работе с клиентами
Екатерина Земцова — директор по работе с клиентами
Валерия Зубова — менеджер по работе с клиентами
Алексей Васильев, Олеся Кудряшова — продюсеры
Dago (продакшн)