Обновления коснулись коммуникационной стратегии, логотипа и фирменного стиля

Платежная система «Мир» представляет новую коммуникационную стратегию, а также обновленный логотип и фирменный стиль. Коммуникационная платформа компании будет направлена на формирование энергичного, современного, технологичного, понятного и дружелюбного бренда, вдохновляющего на действия.

Причины

Российская платежная система была создана в 2015 году. За несколько лет активного развития продукта у потребителей сформировалось неоднозначное отношение к национальной платежной системе «Мир». Вокруг бренда начали возникать мифы, не соответствующие реальности.

Задача

Разработкой коммуникационной платформы занималось агентство Graphit (часть Leo Burnett Group Russia).

Задача: обновление позиционирования бренда «Мир» и коммуникационной стратегии на 2018 год. Обновленный «Мир» должен стать достойным технологичным российским брендом, который постоянно развивается и доступен всему населению.

«Мы стремились заложить в бренд больше открытости, дружелюбия и современности, поставить его в один ряд с лучшими технологичными брендами. „Мир“ — не из тех брендов, которые стоят в стороне, он участвует в жизни людей, поддерживает и помогает им в их начинаниях, вдохновляет на действия. По сути, мы разработали новую платформу бренда, а первым ее визуальным воплощением стал рестайлинг», — поясняет Вероника Данилова, директор по стратегическому планированию агентства Graphit.

В рамках коммуникационной стратегии «Мир» также представила обновленный логотип и айдентику бренда. Идея и реализация принадлежат команде Firma Agency.

Концепция

В основу концепции нового оформления бренда «Мир» легло четверостишие из мультфильма «Цветик-семицветик» — «Лети, лети лепесток, через запад на восток…».

Ранее просто формальный элемент логотипа — «крыло» в букве «Р» — превратился в главный элемент фирменного стиля — лепесток, свободно летящий в открытом пространстве.

Паттерны, образованные множеством лепестков, будут использоваться для оформления рекламной и сувенирной продукции.

«Мы уверены, что обновление платформы бренда, логотипа и системы фирменного стиля сделают бренд „Мир“ более открытым, технологичным и современным», — отмечает Даниил Сергеев, креативный директор Firma Agency.

Логотип

Бренд скорректировал элементы логотипа, оставив общие пропорции без изменений. Перемены коснулись только буквы «Р» и формы лепестка — они стали пропорциональнее и геометрически более правильными.

«Мир» сохранил общую цветовую гамму логотипа — зеленый и голубой, но зеленый стал более насыщенным и холодным, а голубой градиент значительно ярче, что призвано подчеркнуть технологичность и современность бренда.

Также на фоне общих изменений появляется дополнительная версия лого — белый логотип на цветном фоне. Такой вариант изображения будет использоваться вместе с основным логотипом на цветных носителях, например, на макетах и сувенирной продукции.

Изменится представленность лого и на банковских картах, что сделает карты «Мир» более стильными и современными.

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«Решение о редизайне было принято на основании наших исследований, которые показали, что первоначальный логотип воспринимался как нейтральный и спокойный, не выражал индивидуальности компании и не вызывал ярких эмоций. Мы нацелены развивать финансовые и нефинансовые сервисы, предлагать клиентам современные технологические решения, поэтому нам было важно представить такую концепцию лого и фирменного стиля, которая в полной мере подчеркнет наши стремления", — говорит Наталья Новошинская, директор департамента маркетинга и коммуникаций АО «НСПК».

Цвета

Помимо основных холодного темно-зеленого и ярко-голубого, «Мир» вводит дополнительную гамму цветов: синий, красный, желтый и черный. Яркие сочетания сделают бренд открытым и дружелюбным. Такие цветовые решения планируется использовать для создания макетов, дополнительных наборов сувенирной продукции, в иллюстрациях и паттернах.

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Иконографика

В брендбук включен базовый набор из 24 иконок, которые будут встречаться в электронных и печатных макетах. Иконки увеличенного размера играют роль иллюстраций также для использования в макетах.

К запуску нового фирменного стиля платежной системы «Мир» Firma Agency также разработала корпоративный ролик, демонстрирующий всю трансформацию МИРовой айдентики.