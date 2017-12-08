Продукты поделят на «здоровые» и «не очень»

Министерство здравоохранения России разработало концепцию маркировки продуктов питания, отвечающих требованиям здорового образа жизни, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова. ‍

Ведомство предлагает разделить продукты на три группы в зависимости от содержания в них элементов, избыточное потребление которых могут вызвать хронические заболевания. Речь идет жирах, сахаре и соли, чье количество будет оцениваться на 100 г продукта.

В первую группу могут попасть «здоровые» продукты, такие как фрукты, овощи и бобовые, мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца и крупы. Ко второй «нездоровой» будут относиться шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты. Также в эту группы попадут энергетические напитки и алкогольная продукция. В третью группу войдут продукты, пороговые значения в составе которых позволят относить их к категории «здоровых».Отмечается, что маркировка продукции будет запущена на добровольной основе.

Проект может быть запущен уже в апреле 2018 года, а визуальные его элементы планируется утвердить к 15 февраля 2018 года.

Ранее российские власти обсуждали возможность введения маркировки полезности продуктов по принципу светофора: красный, желтый и зеленый.