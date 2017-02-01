Будут «красные», «желтые» и «зеленые» продукты



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Российские власти обсуждают возможность ввести маркировку полезности продуктов. Предлагается отмечать их по принципу светофора: красный, желтый и зеленый. Об этом в интервью газете «Аргументы и Факты» рассказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сергей Иванов, представитель президента по вопросам экологии, уверен, что необходимо информировать людей о качестве продуктов в супермаркетах. Он отметил, что полезная еда часто дороже продуктов с пальмовым маслом, например, но у потребителей должно быть право выбора.

«Поделюсь с вами идеей, которая уже обсуждается. Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь тоже ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать «светофором». Красный цвет - ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнёшь, например, толстеть. Жёлтый цвет - более или менее полезное. Зелёный - самые качественные и экологически чистые продукты», - рассказал представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.