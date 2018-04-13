Лицензия на продажу препаратов гарантирует их качественное хранение и продажу только специалистами

Минздрав России не согласует законопроект Минпромторга, предлагающий продажу безрецептурных лекарств на кассах в магазинах, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Р Ф Веронику Скворцову.

«Со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию. Позиция остается неизменной. У нас сейчас достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов», — сказала она.

Министр напомнила, что к аптечной деятельности лицензированы медицинские организации, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные сельские амбулатории.

Ранее Минпромторг доработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Обновленная версия предлагает реализовывать безрецептурные лекарства вообще без лицензии. В Минздраве это посчитали невозможным, так как любой лекарственный препарат должен обладать тремя характеристиками — качество, эффективность, безопасность.

«Грань между этими характеристиками иногда бывает очень зыбкая в том случае, если их неправильно хранить или неправильно использовать. Поэтому наша позиция в том, что те точки, которые продают лекарственные препараты, они должны быть лицензированы. И те люди, которые работают в этих торговых точках, они должны быть готовы дать профессиональное, квалифицированное объяснение», — пояснила Скворцова.