Ведомство посчитало такой вид налога невыгодным для страны

Минпромторг не поддержал идею Федеральной таможенной службы (ФТС) ввести сборы с каждой интернет-покупки, поскольку это приведет к сокращению ассортимента для потребителя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве пояснили, что сбор с граждан за каждое почтовое отправление фактически будет новым видом налога. Этот сбор не будет стимулировать производство продукции в России.

«Между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница», — отметили в министерстве.

Минпромторг предложил принимать решения с учетом поэтапного снижения порога беспошлинного ввоза (сначала до 500 евро, затем до 200 евро). Если порог пошлины снизить до нуля, то процесс администрирования налога будет невыгодным.

Администрирование пошлин и НДС обходится государству от 10 евро за посылку. Например, власти Канады тратят $ 160 млн, чтобы собрать $ 40 млн таможенных сборов с товаров, которые стоят от $ 20 до $ 80. Перед тем как принять какое-либо решение, необходимо провести качественную финансово-экономическую экспертизу, добавили в ведомстве.

Ранее ФТС направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в иностранных интернет-магазинах. По мнению ФТС, такая пошлина будет приносить бюджету ежегодно 25 млрд руб., российская интернет-торговля станет конкурентоспособнее.