Министерство организовало поиск региональных производственных площадок для ритейлеров



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Ведомство активно ищет для крупных западных и отечественных ритейлеров (Zara, Nike, Finn Flare, Incity, Uniqlo, Acoola, «Спортмастер» и «Декатлон») региональные фабрики. Бренды готовы поручить местным производствам чулочно-носочные изделия, ткани и трикотаж.

В феврале Минпромторг провело рабочую встречу с представителями таких крупных брендов как «Декатлон», «Спортмастер», Nike, Finn Flare. Всем им было сделано предложение по локализации производства в России. Минпромторг также разослал органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмо «О сотрудничестве с ритейлерами» за подписью главы департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Евгения Рыжова.

Известно, что Zara, «Декатлон», Finn Flare и «Спортмастер» давно сотрудничают с российскими компаниями и готовы рассмотреть вопрос о дальнейшем расширении взаимодействия. Уже сформирована проектная группа по локализации производства одежды под брендом Zara (группа компаний Inditex) в России. Ритейлер ищет не только швейные фабрики, но и производства, выпускающие носочно-чулочную и трикотажную продукцию, ткани, обувь, аксессуары и домашний текстиль, передают «Известия».

К письму Минпромторга приложена форма для швейных фабрик. В ней перечислены все ритейлеры, с которыми предлагается начать сотрудничество, названия продукции (трикотаж, ткани, верхняя одежда и т.д.), минимальный и максимальный объемы заказала и т.д. Однако в «Союзлегпроме» отметили, что не так много фабрик готовы начать работать с западными компаниями. Проблема в том, что документы и перечни требований ритейлеров зачастую написаны на английском языке. Следовательно, фабрики также должны представить всю документацию на иностранном языке. Для региональных производителей это может быть серьезной проблемой. В «Союзлегпроме» считают, что Zara вряд ли будет локализировать производство одежды в России – в Китае это делать по-прежнему дешевле. Тем не менее, ритейлеры готовы договориться о производстве носочно-чулочной и другой мелкой продукции.

«Пока рано говорить о преимуществах российского производства перед зарубежными аналогами, например китайскими», - отметил управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов в комментарии «Известиями». Он также добавил, что бренды беспокоятся о качестве продукции, - «Мы привыкли, что за рубежом к продукции предъявляют 42 требования, между тем в России подобных критериев качества меньше».