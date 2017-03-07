Минсельхоз и ФРИИ разработали “дорожную карту” по внедрению вымоких технологий в АПК



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Эксперты Фонда развития интернет-инициат ив (ФРИИ) при участии “открытого правительства”, Ассоциации интернета вещей и департамента информационных технологий Минсельхоза России разработали “дорожную карту” по внедрению высоких технологий в агропромышленный комплекс, сообщает РБК со ссылкой на сам документ.

Поводом для разработки стал президентский указ от 21 июля 2016 года “о реализации научно-техническ ой политики в интересах АПК” в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года. “Дорожная карта” включает такие изменения в отрасли как внедрение концепции интернета вещей, оптимизацию работы с помощью беспилотников и собственных радиочастот.

Авторы документа указывают, что описанные в “дорожной карте” меры помогут российским сельхозтоварам выйти на международные рынки, а агропромышленном у комплексу работать эффективнее. В частности, специалисты ожидают, что к 2019 году доля российских предприятий, использующих интернет вещей в АПК достигнет 30% против текущих менее 0,05%. А применение беспилотников позволит хозяйствам проводить аэрофотосъемку для планирования работ.

“Дорожная карта” также предусматривает упрощение процесса регистрации объектов связи на земельных участках фермеров. К таким объектам относятся, например, вышки беспроводной связи, которые нужны для информатизации хозяйства в целом, а также для связи датчиков и других элементов “фермерского” интернета вещей с вычислительным центром и базой данных.

Стоимость внедрения всех элементов “дорожной карты” авторы программы не указывают. Но по оценке экспертов, объем затрат на внедрение IoT-решений на агропромышленном предприятии, включая разработку программного обеспечения, установку необходимого оборудования и стоимость интеграции может составлять от 30 млн до 100 млн рублей.