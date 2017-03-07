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Эксперты Фонда развития интернет-инициат
Поводом для разработки стал президентский указ от 21 июля 2016 года “о реализации научно-техническ
Авторы документа указывают, что описанные в “дорожной карте” меры помогут российским сельхозтоварам выйти на международные рынки, а агропромышленном
“Дорожная карта” также предусматривает упрощение процесса регистрации объектов связи на земельных участках фермеров. К таким объектам относятся, например, вышки беспроводной связи, которые нужны для информатизации хозяйства в целом, а также для связи датчиков и других элементов “фермерского” интернета вещей с вычислительным центром и базой данных.
Стоимость внедрения всех элементов “дорожной карты” авторы программы не указывают. Но по оценке экспертов, объем затрат на внедрение IoT-решений на агропромышленном предприятии, включая разработку программного обеспечения, установку необходимого оборудования и стоимость интеграции может составлять от 30 млн до 100 млн рублей.