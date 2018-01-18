По мнению ведомства, это поможет избежать конкуренции отечественного фильма с «Приключением Паддингтона-2» и «Бегущим в лабиринте»

В России внезапно перенесли премьеры сразу двух крупных иностранных фильмов ради отечественного «Движения вверх». За день до ожидаемой премьеры фильма «Приключения Паддингтона-2» его выход сдвинули на 1 февраля. На эту же дату перенесли выход третьей части «Бегущего в лабиринте», сообщает «Коммерсант».

Билеты на фильм «Приключения Паддингтона-2» зрители начали заказывать ещё в декабре. Сумма от предпродажи по данным электронной автоматизированной информационной системы почти достигла 800 тысяч рублей.

Решение Минкультуры связано с желанием избежать конкуренции отечественным фильмам «Скиф» и «Движение вверх». Спортивная драма еще идет в прокате и уже побила рекорд: ее сборы вчера превысили 2 млрд рублей. «Бюллетень кинопрокатчика» уверен, что в таких условиях «Движение вверх» займет второе место и среди западных фильмов, уступив только «Аватару».

Игроки рынка опасаются, что изменения повлекут и корректировки дат следующих премьер, несмотря на уже запущенные рекламные кампании, что «запутает зрителей и отрицательно скажется на сборах как иностранных, так и российских фильмов»