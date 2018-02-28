В России фильм выйдет на день раньше, чем в США

Кинокартина «Мстители: Война бесконечности» в российский прокат выйдет раньше, чем в США. Зрители увидят её уже 3 мая, а не 11, как планировалось раньше, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Дата старта релиза в России 3 мая 2018 года. Российские зрители увидят его раньше американских: в США фильм выходит в прокат 4 мая», – говорится в сообщении.

Фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности» станет третьей картиной о мстителях и впервые соберет на экране Стражей Галактики, Человека-паука и Черную Пантеру. Главные роли в картине исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлет Йоханссон, Крис Хэмсворт, Марк Руффало и др.

В середине февраля стало известно, что третью часть блокбастера «Мстители» перенесли на 11 мая. Кинопрокатчики связывали перенос премьеры американского фильма с выходом в прокат ряда российских картин.

Ранее подобная ситуация сложилась вокруг фильма «Приключения Паддингтона 2», премьеру которого Минкульт перенёс с 20 января на 1 февраля из-за выхода российских лент «Скиф» и «Движение вверх». Затем министерство передумало и согласилось с премьерой фильма о медвежонке в ранее запланированное время.