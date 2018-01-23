Только в первый день проката фильм посмотрели около 110 тысяч зрителей, заплатив за билеты кинотеатрам более 30 млн рублей

Комедия «Приключения Паддингтона 2», дебютировав в прокате в субботу, заработала 74,5 млн рублей. Лента опередила российские фильмы, ради которых премьеру хотели сдвинуть на 1 февраля, сообщает РБК.

В первый день проката фильм посмотрели почти 110 тыс. зрителей на 4,4 тыс. сеансов, заплатив за билеты кинотеатрам почти 31 млн рублей. На следующий день в воскресенье его посмотрели 166,5 тыс. человек.

Средний доход кинотеатров с каждого сеанса «Приключений Паддингтона 2» за два дня составил, по данным ЕАИС, 7162 рубля. Для сравнения, этот же показатель для российской драмы «Движение вверх» за уикенд составлял 4514 рублей.

Напомним, ранее было принято решение перенести премьеру «Приключений Паддингтона 2». Министр культуры Владимир Мединский признался, что поле расчищалось под премьеру российского «Скифа», а также чтобы поддержать в прокате уже ранее вышедшие отечественные ленты — «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Елки новые». Однако позже было принято решение выдать второй части «Паддингтона» новое прокатное удостоверение с датой премьеры 20 января.

Ещё один фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», премьеру которого планировалось перенести, выйдет в прокат 25 февраля.