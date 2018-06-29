Россияне смогут получать из зарубежных интернет-магазинов товары на общую сумму не более €1000 до 2019 года

Порог беспошлинного ввоза посылок с 1 января 2019 года снижается до 500 евро, с 1 июля 2018 года он не будет изменен, сообщает RNS со ссылкой на заявление министра финансов Ильи Трунина.

«Напомню, что решение о снижении порога до 500 евро, уже принято… с 1 января 2019 порог беспошлинного ввоза по почте снижается в месяц до € 500, с 2020 года — до € 200. Это уже действующее решение, оно уже вступило в силу. 500 евро рано или поздно будет… С 1 июля уже нет, но с 1 января точно, ну, это уже решение принято», — сказал Трунин.

Сейчас без уплаты пошлины россияне могут получить из зарубежных интернет-магазинов товары на общую сумму не более € 1000 и общим весом не более 31 килограмма на одного покупателя в месяц.

В конце 2017 года участники Евразийского экономического союза, в который входит Россия, договорились снизить максимальную сумму покупки, за которую можно не платить пошлину, до € 500 с 1 января 2019 года и до € 200 с 2020 года.

Ранее Минфин предлагал снизить порог до € 500 уже с 1 июля 2018 года, а с 1 января 2019 года — до € 200, однако правительство так и не отреагировало на предложение министерства. Федеральная таможенная служба при этом предлагает через год-полтора начать облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости.