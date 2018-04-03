Клиенты сети получат работающие идеи в течение 24 часов

Mindshare Group запустила сервис Mindshare 24, который позволит решить клиентскую задачу в течение 24 часов. В рамках проекта 15 ведущих стратегических и креативных экспертов сети Mindshare имеют возможность подключить к работе над быстрыми решениями любых специалистов сети.

Центры экспертизы Mindshare 24 сосредоточены в Лондоне, Амстердаме, Йоханнесбурге, Сингапуре, Шанхае, Сиднее, Портленде, Нью Йорке, Дубае, а также в Москве. Курировать Mindshare 24 в России будет Дмитрий Тарновский, имеющий большой опыт в креативе, медиа и стратегии.

В основе подхода лежит постоянный доступ к живым данным, высокая скорость обмена информацией, мультикультурализм стратегических и креативных экспертов со всего мира, говорит глава Mindshare Group Ник Эмери.

По его словам, идея Mindshare 24 родилась в процессе обсуждения с клиентами и сотрудниками подходов к организации эффективных брейнштормингов. Так, в процессе работы над одним из глобальных проектов благодаря подключению широкого сообщества профессионалов сеть в течение нескольких часов получила идеи намного лучше тех, на создание которых ушло несколько месяцев.