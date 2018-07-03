Агентство стало победителем соответствующего тендера оператора

МТС сообщил, что планированием его рекламных компаний продолжит заниматься агентство Mindshare , входящее в GroupM. Агентство стало победителем соответствующего тендера оператора. Договор с подрядчиком подпишут на 2018−2020 гг.

Ранее стратегическим, коммуникационным и тактическим медиапланированием для МТС также занималось Mindshare. Оно получило это право ещё в 2015 году.

Напомним, в мае Media Wise (входит в Media Direction Group) выиграло рекламный тендер мобильного оператора. Агентство займется планированием и закупкой рекламы на федеральных и региональных радиостанциях с мая 2018 по апрель 2020 года.

МТС занимает шестое место в рейтинге крупнейших рекламодателей в России по итогам 2017 года с бюджетом 4,9 млрд рублей.