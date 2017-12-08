Milka предложила вырастить свою ёлочку и присоединиться к цепочке поздравлений

В преддверии главного праздника года Milka решила облегчить работу Деду Морозу, запустив сразу несколько новогодних кампаний.

Помимо продукции, которую сейчас можно найти на прилавках в праздничном дизайне, бренд запустил несколько праздничных кампаний, которые призваны наполнить атмосферу волнующим и сказочным ожиданием праздника.

В социальной сети Instagram запущен новогодний Insta-календарь. Каждый день с 1 по 31 декабря в нем будет открываться новая чудесная поздравительная открытка. Если упомянуть своего друга в комментариях, можно выиграть коробку новогоднего шоколада и разделить с ним всю нежность, собранную вместе с Milka.

Также Milka подумала о тех, кто с самого детства мечтает о самой большой и самой красивой елке. В этом году каждого есть шанс получить в подарок нарядно украшенную елку от Milka. Все, что для этого нужно – принять участие в ещё одной новогодней акции от бренда.

На специальном сайте каждый может «посадить» виртуальную елочку и попросить друзей в социальных сетях помочь её вырастить. Чем выше елочка – тем ближе призы. Топ-100 участников получат новогодние наборы шоколада Milka, а 15 обладателей самых высоких виртуальных елочек выиграют новогоднюю ель и набор украшений.

Кроме того, Milka предлагает поделиться новогодним настроением со всем миром. Акция «Кому ты передашь новогоднее настроение?» даст возможность пользователям создать свою цепочку поздравлений или присоединиться к цепочке друга.

Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте , выбрать открытку с поздравлением и поделиться ею на странице друга в социальной сети « ВКонтакте » . С этого момента ваша «цепочка радости» будет считаться запущенной. Друг может продолжить вашу цепочку и/или создать свою собственную. Основатели и участники трех самых длинных цепочек поздравлений получат сладкий новогодний сет от Alpen Gold.

Свою «цепочку поздравлений» построили и герои новогоднего рекламного ролика Alpen Gold. В основе его сюжета лежит красивая рождественская история, рассказывающая, что подарить радость можно любому и сделать это очень легко.

Крупные блогеры (Регина Тодоренко, Анна Хилькевич, Артем Королев и Юлия Барановская) запустили цепочки сладких поздравлений и в оффлайне. Блогеры предложили случайным прохожим поучаствовать в игре. Каждый участник доставал из мешка праздничную упаковку Alpen Gold с описанием человека, которому она предназначается (например, девушке в шапке с помпоном – Alpen Gold Composition), искал подходящего прохожего и дарил подарок. После этого человек тоже вытягивал упаковку Alpen Gold с заданием, и цепочка новогодних поздравлений продолжалась.