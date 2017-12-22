Выставочный сезон-2018 в «Крокус Экспо» стартует с юбилейного – десятого – фестиваля ProMediaTech, одного из самых крупных профессиональных событий для специалистов выставочной и event-индустрии, сфер ритейла, e-commerce и MICE в России.
За 10 лет существования проект неоднократно подтверждал статус востребованной презентационной площадки, демонстрирующей возможности promotion-технологий в экспо-бизнесе. ProMediaTech ежегодно становится источником новаторских идей для создания эксклюзивных выставочных стендов любой конфигурации.
Фестиваль знакомит посетителей с полным комплексом отраслевых услуг: от производства раздаточных материалов до выбора подрядчика для застройки и продвижение бренда в онлайн- и оффлайн-пространстве.
Аудитория ProMediaTech:
Участники:
- компании-застройщики выставочных стендов;
- производители мобильных и фестивальных конструкций;
- рекламно-производственные компании, event-агентства;
- организаторы крупных деловых мероприятий и форумов в России;
- компании сферы онлайн-продвижения и технологий продаж. Посетители:
- потребители услуг выставочной индустрии;
- маркетологи, event-/PR-/бренд-менеджеры;
- SMM-специалисты;
- специалисты в сфере цифрового маркетинга;
- руководители отделов продаж, специалисты по продвижению.
ProMediaTech – B2B-мероприятие с насыщенной программой, включающей тематические конференции, закрытые бизнес-встречи, прочие, деловые и обучающие, события.
В рамках проекта ежегодно проходит собрание Союза Выставочных Застройщиков, на котором определяются стратегические цели и задачи на рынке выставочного строительства на грядущий год и перспективы развития выставочной отрасли в целом.
Деловая программа фестиваля состоит из следующих секций:
- #EXPOconf, выставочный бизнес и строительство;
- #ETDconf – MICE, IT, лиды, продажи (оффлайн+онлайн);
- #RETAILconf, инновационные технологии и оборудование в ритейле;
- #E-conf, технологии и новинки в сфере e-commerce.
Интернет-технологии проникли практически во все сферы жизни человека, следовательно, эффективность продвижения бизнеса напрямую зависит от успешного взаимодействия с аудиторией Сети. Экспозиция ProMediaTech 2018 отражает актуальные тенденции отрасли, пополнившись новыми тематическими разделами: «IT-технологии» и «Перспективные разработки для ритейла».
Состав посетителей ProMediaTech 2017:
- 32% – генеральные директора и основатели компаний;
- 38% – директора и руководители отдела маркетинга;
- 25% – brand- и event-менеджеры;
- 5 % – IT-специалисты, дизайнеры.
Не пропустите значимое событие выставочного бизнеса и event-индустрии!
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