 

Выставочный сезон-2018 в «Крокус Экспо» стартует с юбилейного – десятого – фестиваля ProMediaTech, одного из самых крупных профессиональных событий для специалистов выставочной и event-индустрии, сфер ритейла, e-commerce и MICE в России. 

За 10 лет существования проект неоднократно подтверждал статус востребованной презентационной площадки, демонстрирующей возможности promotion-технологий в экспо-бизнесе. ProMediaTech ежегодно становится источником новаторских идей для создания эксклюзивных выставочных стендов любой конфигурации. 
Фестиваль знакомит посетителей с полным комплексом отраслевых услуг: от производства раздаточных материалов до выбора подрядчика для застройки и продвижение бренда в онлайн- и оффлайн-пространстве.   

Аудитория ProMediaTech: 

Участники:

  • компании-застройщики выставочных стендов;
  • производители мобильных и фестивальных конструкций; 
  • рекламно-производственные компании, event-агентства;  
  • организаторы крупных деловых мероприятий и форумов в России; 
  • компании сферы онлайн-продвижения и технологий продаж. Посетители:
  • потребители услуг выставочной индустрии;
  • маркетологи, event-/PR-/бренд-менеджеры;
  • SMM-специалисты;
  • специалисты в сфере цифрового маркетинга;
  • руководители отделов продаж, специалисты по продвижению.

ProMediaTech – B2B-мероприятие с насыщенной программой, включающей тематические конференции, закрытые бизнес-встречи, прочие, деловые и обучающие, события.

В рамках проекта ежегодно проходит собрание Союза Выставочных Застройщиков, на котором определяются стратегические цели и задачи на рынке выставочного строительства на грядущий год и перспективы развития выставочной отрасли в целом.

 

Деловая программа фестиваля состоит из следующих секций: 

  • #EXPOconf, выставочный бизнес и строительство; 
  • #ETDconf – MICE, IT, лиды, продажи (оффлайн+онлайн);  
  • #RETAILconf, инновационные технологии и оборудование в ритейле;   
  • #E-conf, технологии и новинки в сфере e-commerce. 

Интернет-технологии проникли практически во все сферы жизни человека, следовательно, эффективность продвижения бизнеса напрямую зависит от успешного взаимодействия с аудиторией Сети. Экспозиция ProMediaTech 2018 отражает актуальные тенденции отрасли, пополнившись новыми тематическими разделами: «IT-технологии» и «Перспективные разработки для ритейла».

 

Состав посетителей ProMediaTech 2017: 

  • 32% – генеральные директора и основатели компаний;
  • 38% – директора и руководители отдела маркетинга;
  • 25% – brand- и event-менеджеры;
  • 5 % – IT-специалисты, дизайнеры.

Не пропустите значимое событие выставочного бизнеса и event-индустрии!

Найдите выгодные варианты сотрудничества с новыми партнерами и эффективные решения для продвижения бизнеса на ProMediaTech 2018 в «Крокус Экспо»!

 