Ключевое В2В событие для организаторов и участников ярмарочно-выставочной отрасли и выставочного строительства, медиа- и интернет-технологий

Выставочный сезон-2018 в «Крокус Экспо» стартует с юбилейного – десятого – фестиваля ProMediaTech, одного из самых крупных профессиональных событий для специалистов выставочной и event-индустрии, сфер ритейла, e-commerce и MICE в России.

За 10 лет существования проект неоднократно подтверждал статус востребованной презентационной площадки, демонстрирующей возможности promotion-технологий в экспо-бизнесе. ProMediaTech ежегодно становится источником новаторских идей для создания эксклюзивных выставочных стендов любой конфигурации.

Фестиваль знакомит посетителей с полным комплексом отраслевых услуг: от производства раздаточных материалов до выбора подрядчика для застройки и продвижение бренда в онлайн- и оффлайн-пространстве.

Аудитория ProMediaTech:

Участники:

компании-застройщики выставочных стендов;

производители мобильных и фестивальных конструкций;

рекламно-производственные компании, event-агентства;

организаторы крупных деловых мероприятий и форумов в России;

компании сферы онлайн-продвижения и технологий продаж. Посетители:

потребители услуг выставочной индустрии;

маркетологи, event-/PR-/бренд-менеджеры;

SMM-специалисты;

специалисты в сфере цифрового маркетинга;

руководители отделов продаж, специалисты по продвижению.

ProMediaTech – B2B-мероприятие с насыщенной программой, включающей тематические конференции, закрытые бизнес-встречи, прочие, деловые и обучающие, события.

В рамках проекта ежегодно проходит собрание Союза Выставочных Застройщиков, на котором определяются стратегические цели и задачи на рынке выставочного строительства на грядущий год и перспективы развития выставочной отрасли в целом.

Деловая программа фестиваля состоит из следующих секций:

#EXPOconf, выставочный бизнес и строительство;

#ETDconf – MICE, IT, лиды, продажи (оффлайн+онлайн);

#RETAILconf, инновационные технологии и оборудование в ритейле;

#E-conf, технологии и новинки в сфере e-commerce.

Интернет-технологии проникли практически во все сферы жизни человека, следовательно, эффективность продвижения бизнеса напрямую зависит от успешного взаимодействия с аудиторией Сети. Экспозиция ProMediaTech 2018 отражает актуальные тенденции отрасли, пополнившись новыми тематическими разделами: «IT-технологии» и «Перспективные разработки для ритейла».

Состав посетителей ProMediaTech 2017:

32% – генеральные директора и основатели компаний;

38% – директора и руководители отдела маркетинга;

25% – brand- и event-менеджеры;

5 % – IT-специалисты, дизайнеры.

Не пропустите значимое событие выставочного бизнеса и event-индустрии!

Найдите выгодные варианты сотрудничества с новыми партнерами и эффективные решения для продвижения бизнеса на ProMediaTech 2018 в «Крокус Экспо»!