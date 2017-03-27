С 14 по 16 марта в Крокус Экспо состоялась 31-й Международная выставка IPSA





С 14 по 16 марта в Крокус Экспо 31-й Международная выставка IPSA (powered by PSI) представила профессиональную программу развития компетенций в области продвижения бренда и корпоративной идентичности.

За три дня работы выставки профессиональные посетители познакомились с новыми поставщиками и производителями рекламно-сувенирной продукции, креативных подарков и упаковки, брендированной одежды, аксессуаров и спортивных товаров, полиграфии и технологических новшеств от 90 компаний из 7 стран: Беларуси, Германии, Китая, Нидерландов, Пакистана, России и Турции.

Традиционно примерно треть экспозиции составили новички – 31 компания приняла участие в весенней выставке впервые и представила интересные решения в самых различных продуктовых категориях: от натуральных и эко-подарков и брендированной упаковки до продуктов к Чемпионату мира по футболу 2018 и уникального печатного оборудования.

3689 уникальных посетителей приняли участие в IPSA Весна:

39% - корпоративные заказчики (из них 9% ритейл)

16% - рекламные, брендинговые и event агентства

15% - рекламно-производственные компании

10% - производители промосувениров и подарков

10% - издательства, типографии, оборудование и материалы для рекламной индустрии

7% дистрибьюторов были в том числе представлены уважаемыми российскими компаниями: Admos, Happy Gifts, MIDAS Group, Альфа – Гифтс, Анна Лафарг, Веста Альфа, ГК Оазис, Иллан Гифтс, Каталого, Мерлион, Промeнс, Проект 111, Солярис, СТАН ГК, Эклектика, Эпсилон.

Посетители представили следующие крупнейшие организации и корпорации: Bayer, BEETL, BORK, Cordiant, DHL Express, Ernst & Young, FAMILIA, Grundfoss, Hearst Shkulev Media, Honeywell, Icon, Kodak, Leica Geosystems, Mascotte, Natura Siberica, Nestle, OMD OM Group, PepsiCo/Вимм-Билль-Данн, Philips, POINT PASSAT, S7, Sandvik, А/к "Россия", Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, АВТОВАЗ, Агентство "Роспечать", Альфа-Банк, АльфаСтрахование, Аналитический центр при Правительстве РФ, аэропорт Внуково, аэропорт Шереметьево, Банк УРАЛСИБ, Британская Высшая школа дизайна, ВГТРК, Вольво Восток, ВТБ24, Газпром связь, Газпром, Газпромнефть, Группа "Илим", Зарубежнефть, Коммерсантъ-Пресс, Комсомольская правда, Комус, КонсультантПлюс, Концерн "Алмаз - Антей", Корпорация "Иркут", Красный Куб, Лаборатория Касперского, МегаФон Ритейл, Медси, Минобороны России, Московский дом книги, Московский метрополитен, Московский Планетарий, Мосцветторг, Музеи Московского Кремля, Мытищинский молочный завод, Мэри Кэй, Норильский никель, Объединенная металлургическая компания, ОКБ Кристалл, Первый канал, ПК Балтика, Почта России, Прио-Внешторгбанк, Райффайзенбанк, РБК, РА Эксперт, РЕСО Гарантия, Республика, РЖД, Росгосстрах, РосЕвроБанк, Российская газета, Росспорт, Ростелеком, Русклимат, Северсталь, Совкомбанк, Специальный лётный отряд "Россия", Спортмастер, TACC, Телеканал РЕН ТВ, ТД "Гулливер", Уральские авиалинии, Хохланд Руссланд, Читай-город, Яндекс.

География:

97,5% - Россия

88,5% - Москва и Московская область

11,5% - 8 федеральных округов, 60 областей России

2,5% - зарубежные посетители (Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Гонконг, Грузия, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Корея, Латвия, Сербия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина)

Должностной состав:

30% - Специалисты по рекламе, маркетингу, PR

28% - Руководители, собственники бизнеса

16% - Развитие бизнеса, продажи

10% - Закупки, снабжение, АХО

7% - Технические специалисты

4% - Креативные специалисты

В конкурсе на лучший промо-продукт IPSA CHO!CE стали победителями и увезли с собой стильные арт-награды 3 компании: Bumbaram и волшебный самосборный снежный шар с китом (категория сувенира до 500 рублей); снова в победителях – компания Ecopresents (ГК Эйфорд) и их гастрономические ложечки (категория до 1500 рублей) и эко-карандаши из переработанной бумаги (категория до 500 рублей). Третьим победителем стала компания Ларэдо Дизайн с очень полезным девайсом – аудиопереходником для путешествий (категория до 1500 рублей).

В рамках выставки 14-15 марта состоялась Конференция Brand & Business - исключительно прикладная информация для компании и бренда, состоящая из двух практических сессий.

Сессия BUSINESS, предназначенная для владельцев бизнеса и интеллектуальной собственности, включила в себя следующие темы:

Бесценные советы по эффективному управлению и защите креативности

Авторская программа Геннадия Фокина, председателя Оргкомитета Национального консорциума ПМИС в составе Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, при участии экспертов из Nevsky IP Law, ABN GROUP, Коренной и Партнеры, Катков и Партнеры и Российского экспортного центра. Круглый стол максимально подробно раскрыл тему о последствиях несоблюдения правовых норм РФ в сфере интеллектуальной собственности и как их избежать.

Генеральный директор Digital агентства Web Generation Group Сергей Виноградов представил кейсы в рамках темы «Бизнес онлайн для производителей и дистрибьюторов промопродукции». Cтратегии и инструменты онлайн продвижения, кейсы в Instagram - от имиджа до конкретных оптовых сделок, юридические и административные особенности работы в интернете.

Финансовые специалисты Ольга Зобова и Мария Седышева (MK Consulting) провели Круглый стол "Эффективное налоговое планирование бизнеса". Налоговая безопасность и риски – с чем и как бороться? Что делать с недобросовестными контрагентами? Как нужно общаться с налоговыми органами? Делегаты смогли услышать ответы на почти все вопросы из налоговой жизни компании.

Креативная Сессия BRAND для профессионалов в сфере рекламы и маркетинга была представлена презентациями от признанных экспертов:

Тренер Moscow Business School Ярослав Газин в своем докладе Стратегическое планирование peer 2 peer (равный с равным) коммуникаций раскрыл актуальные тренды о том, как разглядеть в ЦА живого человека и найти в его жизни место своему бренду.

Олег Питецкий и Александр Зальцман из Ambient агентства Свечение рассказали о таком уникальном явлении как Брэнд в окружающей среде, дополнив обсуждение обзором знаковых сувенирных кейсов, международный опыт, процесс трансформации продукта в сувенир и формирование куль та брэнда.

Андрей Кожевников (ГК Зебра) и Дмитрий Перышков (Direct Design Visual Branding) совместно с рейтинговым агентством Эксперт представили подробную программу Годовой отчет как часть корпоративных коммуникаций: корреляция с брендом , создание концепции и передача смысла, иллюстративные материалы, типографика и инфографика, язык полиграфии.

Поддержку IPSA Весна оказали наши уважаемые информационные партнеры. Ассоциации и организации: PSI, МАПП, АКАР, НАРСИ, FYVAR, PIAP, Moscow Business School, RAEX РА Эксперт; онлайн порталы: Sostav.ru, Adindex; CFIN.ru, Expomap.ru, EPPI Online Magazine, Gift-Review.ru, Giftsportal.ru, Kanst.ru, Kanzoboz.ru, Kudago.ru, Office-Magazine.ru, Pechatnick.com, Print-Forum.ru, PRnews.ru, PRclub.ru, Sovetrekalama.ru, Suvenir.Segment.ru, Segment.ru, Willad.ru, PSI.com, Promotionmagazine.it; печатные издания: Gift Review, Лидер, Профессионал, August Borg, Office Magazine, PSI Journal, журнал Полиграфия, журнал Стратегия.

Отдельно выражаем благодарность команде Eventsupport.pro за визуальную организацию пространства IPSA CHO!CE в рамках выставки.

Приглашаем вас к участию и посещению выставки промоиндустрии IPSA Осень 2017: Больше профессиональных знакомств, больше контактов, больше вдохновения! Выставка состоится с 5 по 7 сентября 2017 в Крокус Экспо, павильон 1, зал 4.

Полезные ссылки:

Онлайн каталог участников Весна 2017

Онлайн каталог участников Осень 2016

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