Конференцию проводит Франко-российская торгово-промышленная палата





5 апреля Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) приглашает на Международную конференцию по российскому рынку ритейла. В 2016 г. рынок столкнулся с последствиями экономического кризиса и, в частности, со снижением потребления домохозяйств. В прошлом году общий объем отрасли сократился на 5,6%.

Несмотря на статистику, рынок розничной торговли демонстрирует позитивные тенденции: российская экономика стабилизировалась, в сегменте премиальных товаров отмечен рост, а введение системы tax free должно увеличить объемы продаж. Россия продолжает привлекать французских предпринимателей, желающих конкурировать на местных рынках.

На конференции ведущие представители отрасли выступят с обзором рынка ритейла и поделятся прогнозами на 2017 год.

Целевая аудитория:

· генеральные директора

· финансовые директора

· директора по развитию

· директора по маркетингу

14.00-14.30 Регистрация гостей, приветственный кофе

14.30-16.00

1 СЕССИЯ: ДИАЛОГ С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ РИТЕЙЛА

Руководители компаний поделятся своим видением рынка и покупательной способности в России, оценят внешние и внутренние вызовы, а также расскажут о потенциальных драйверах роста и планах на 2017 год.

Спикеры:

· Олег АЛЬХАМОВ, Генеральный директор канала Гипермаркеты, АШАН Ритейл Россия

· Венсан ЖАНТИ, Генеральный директор, Леруа Мерлен Россия

· Беранжер УБНЕР, Генеральный директор, KIABI

· Марк ЗАВАДСКИЙ, Директор по развитию AliExpress в России и СНГ, Генеральный директор Alibaba Russia

Приглашенные спикеры:

· Фабрис БЕЩУ, Генеральный директор ДЕКАТЛОН РОССИЯ

· Франсуа БРЕНТИ, Property & Expansion manager, ИКЕА РОССИЯ

· Стефан ДЮШАРМ, Председатель наблюдательного совета Х5 RETAIL GROUP

16.00-16.30 Кофе-пауза

16.30-18.00

2 СЕССИЯ: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ – ТРЕНД 2017

· Аналитика по текущему состоянию рынка ритейла в мире и в России за 2016 год, макроэкономические прогнозы на 2017 год

· Наметившиеся тренды в покупательной способности: смещение тенденций и новые потребности

· M&A: обзор слияний и поглощений, крупнейшие сделки и прогнозы по переделу рынка. Причины ухода крупных игроков. Инвестиционный климат в рознице.

Спикеры:

· Андрей МИЛЕХИН, Президент исследовательского холдинга Ромир, Вице-президент Gallup International

· Дмитрий ШВЕЦОВ, Директор по работе с ритейлерами, Nielsen Россия

· Марина МАЛАХАТЬКО, Директор отдела торговых помещений, CBRE

· Давид ЛАСФАРГ, Управляющий, Jeantet

18.00 Фуршет

Регистрация обязательна.

По почте partenariat@ccifr.ru или по телефону +7 (495) 721-38-287

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