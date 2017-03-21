5 апреля Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) приглашает на Международную конференцию по российскому рынку ритейла. В 2016 г. рынок столкнулся с последствиями экономического кризиса и, в частности, со снижением потребления домохозяйств. В прошлом году общий объем отрасли сократился на 5,6%.
Несмотря на статистику, рынок розничной торговли демонстрирует позитивные тенденции: российская экономика стабилизировалась, в сегменте премиальных товаров отмечен рост, а введение системы tax free должно увеличить объемы продаж. Россия продолжает привлекать французских предпринимателей, желающих конкурировать на местных рынках.
На конференции ведущие представители отрасли выступят с обзором рынка ритейла и поделятся прогнозами на 2017 год.
Целевая аудитория:
· генеральные директора
· финансовые директора
· директора по развитию
· директора по маркетингу
14.00-14.30 Регистрация гостей, приветственный кофе
14.30-16.00
1 СЕССИЯ: ДИАЛОГ С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ РИТЕЙЛА
Руководители компаний поделятся своим видением рынка и покупательной способности в России, оценят внешние и внутренние вызовы, а также расскажут о потенциальных драйверах роста и планах на 2017 год.
Спикеры:
· Олег АЛЬХАМОВ, Генеральный директор канала Гипермаркеты, АШАН Ритейл Россия
· Венсан ЖАНТИ, Генеральный директор, Леруа Мерлен Россия
· Беранжер УБНЕР, Генеральный директор, KIABI
· Марк ЗАВАДСКИЙ, Директор по развитию AliExpress в России и СНГ, Генеральный директор Alibaba Russia
Приглашенные спикеры:
· Фабрис БЕЩУ, Генеральный директор ДЕКАТЛОН РОССИЯ
· Франсуа БРЕНТИ, Property & Expansion manager, ИКЕА РОССИЯ
· Стефан ДЮШАРМ, Председатель наблюдательного совета Х5 RETAIL GROUP
16.00-16.30 Кофе-пауза
16.30-18.00
2 СЕССИЯ: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ – ТРЕНД 2017
· Аналитика по текущему состоянию рынка ритейла в мире и в России за 2016 год, макроэкономические прогнозы на 2017 год
· Наметившиеся тренды в покупательной способности: смещение тенденций и новые потребности
· M&A: обзор слияний и поглощений, крупнейшие сделки и прогнозы по переделу рынка. Причины ухода крупных игроков. Инвестиционный климат в рознице.
Спикеры:
· Андрей МИЛЕХИН, Президент исследовательского холдинга Ромир, Вице-президент Gallup International
· Дмитрий ШВЕЦОВ, Директор по работе с ритейлерами, Nielsen Россия
· Марина МАЛАХАТЬКО, Директор отдела торговых помещений, CBRE
· Давид ЛАСФАРГ, Управляющий, Jeantet
18.00 Фуршет
Регистрация обязательна.
По почте partenariat@ccifr.ru или по телефону +7 (495) 721-38-287
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