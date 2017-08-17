Возможно, бренд вернётся на российский рынок



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Одёжный бренд Mexx в очередной раз купили, на этот раз голландский холдинг RNF - продавец футбольной экипировки Umbro в Европе. Бывший владелец бренда, турецкая Eroglu, теперь сконцентрируется на других своих брендах - Colin’s и Loft, сообщают «Ведомости».

Eroglu начала искать покупателя уже в апреле, так как Mexx не выдержал конкуренции с Zara и H&M. Сделку RNF закрыла в июле, розничный бизнес Mexx в ее периметр не вошел. RNF видит в Mexx огромный потенциал, заявил управляющий партнер холдинга Ферри Хелмер: «Мы гордимся тем, что Mexx вернулся в руки голландцев. Мы очень рады его возрождению». У бренда сильное позиционирование и наследие, считает он.

У Mexx хорошие перспективы, так как у бренда есть история и репутация в Европе и России, считает гендиректор российской компании Денис Богатырев. О планах в отношении Mexx компания RNF объявит в октябре, уточнил представитель последней. Возможно, новый владелец решит перезапустить её на российском рынке.

В июле стало известно, что в России закроются все точки продаж Mexx. Сообщалось, что проблема этого бренда в том, что его аудитория выросла, а новых молодых покупателей он завоевать не смог и работал на старом имени.

Mexx был основан в 1986 г. в Нидерландах эмигрантом из Индии. Спустя 15 лет он продал бизнес американской Liz Claiborne. В 2011 г. американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 млн евро, а в декабре 2014 г. Mexx обанкротился. Но через два месяца марку купила Eroglu за 21 млн евро. ?