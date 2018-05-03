Daimler AG запустил пересмотр медиааккаунта

Немецкий автомобильный гигант Daimler AG занялся поисками медиаагентства для флагманского бренда Mercedes-Benz. Компания планирует объединить обязанности, связанные с медиа, на крупнейших рынках. Об этом Adweek сообщил представитель автоконцерна.

Три месяца назад Mercedes-Benz выбрал Publicis Groupe в качестве глобального рекламного и digital партнера. Французской группе доверили креатив и цифровое преобразование бренда в 37 странах. Ради нового клиента холдинг создал агентство Publicis Emil, названное в честь Эмиля Еллинека — пионера автомобильной промышленности, партнера Готлиба Даймлера.

Какие рынки затронет очередной пересмотр, Daimler AG не уточняет. По информации источников, в процессе примут участие крупнейшие рекламные холдинги. Сейчас медиабизнес Mercedes-Benz обслуживают PHD (Omnicom) и GroupM (WPP). Первое отвечает за США, Канаду, ЮАР, Австралию и Новую Зеландию, тогда как второе выполняет большую часть обязанностей в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Всего несколько дней назад о пересмотре креативного аккаунта объявил другой автопроизводитель, Ford. По слухам, за право обслуживать Ford намерена серьезно побороться GroupM, потерявшая сразу несколько крупных клиентов, включая Marriott и Campbell.