За короткое время технологии помогли обнаружить девять граждан, находящихся в розыске

За последние два месяца с помощью системы распознавания лиц, тестируемой в московском метро, были задержаны девять человек, находящихся в розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

Он опроверг информацию о том, что система создана под Чемпионат мира по футболу, и пояснил, что она необходима для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки. Кроме того мэр столицы уточнил стоимость внедрения технологии: «Сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб.».

Напомним, метрополитен запустил систему распознавания лиц в пилотном режиме в марте. Особое внимание было уделено станциям, расположенным рядом с местами проведения матчей предстоящего футбольного первенства.

Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Информация с камер поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс.