Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей

В московском метро в преддверии ЧМ по футболу приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске. В первую очередь речь идет о станциях, расположенных неподалеку от мест проведения матчей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Московский метрополитен.

Перечень станций, где применяется система, в подземке не раскрывают, но отмечают, что она используется в местах с большим пассажиропотоком.

«Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции», — сообщили в ГУПе.

Система распознаёт до 20 лиц в секунду, сравнивая их с фотографиям из базы федерального розыска. Если она обнаружит разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет «розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска», рассказали в метро, после чего принимает решение о проверке документов.

Стоимость установленного в данный момент оборудования для распознавания лиц, составила около 30 млн руб. Информацию о том, сколько благодаря системе уже выявлено разыскиваемых граждан, в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количество преступников «существенное».

"По итогам «пилота» будет принято решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта. Мы хотим дать возможность сотрудничества с метро всем российским IT-компаниям, у которых есть качественные системы распознавания лиц", — уточнили в метрополитене.

Аэропорт «Домодедово» также закончил успешное тестирование системы автоматизированного распознавания лиц и планирует внедрить её в собственную систему безопасности.