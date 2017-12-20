Китайская компания будет производить мороженое и молочную продукцию под брендом Чемпионата

Китайский производитель молочной продукции Mengniu Group стал новым официальным спонсором Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России, сообщается на сайте ФИФА.

В рамках сотрудничества Mengniu Group будет производить официальный питьевой йогурт и мороженое ЧМ-2018, а также молоко и сухое молоко на территории Китая.

Бренд производителя будет представлен на всех ключевых промо-платформах: на интернет-платформах ФИФА, на рекламных бортах на стадионах и на билетах на матчи турнира.

«Mengniu является одним из крупнейших производителей молочной продукции в мире и сильным брендом на китайском рынке. Один из ключевых приоритетов для нас – продвижение Чемпионата во всем мире, теперь для этого у нас есть еще один официальный спонсор в таком важном регионе. Распространяя продукцию ЧМ от Mengniu Group среди детей и молодежи, мы получим возможность взаимодействовать с новым поколением любителей футбола», – говорится в сообщении.

Напомним, что для Чемпионата мира по футболу, который пройдет в следующем году в России, ФИФА испытывает проблемы с поиском компаний, готовых стать спонсорами