Национальный рекламный альянс уверен, что рекламодатели согласятся на повышение, те, в свою очередь, назвали подорожание неадекватным



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Национальный рекламный альянс намерен поднять стоимость размещения в эфире в 2018 году на 20%. С учётом того, что в этом году цены уже поднимались на 15%, цена телерекламы по сравнению с 2016 годом повысится на треть, сообщают «Ведомости».

Гендиректор НРА Сергей Васильев подтвердил, что селлер намерен повысить цены на размещение в 2018 году на 15–20%. В прошлом году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок телерекламы вырос на 10% до 151 млрд рублей, за первые шесть месяцев текущего года — на 12% до 80 млрд рублей.

Таким образом, по итогам 2017 года рынок ТВ-рекламы вырастет даже не на 10%, как прежде прогнозировал НРА, а на 12–13%. Альянс объясняет ускорение роста рынка со II квартала колебанием курса рубля и повышением потребительского спроса.

Для повышения цены есть ещё несколько причин: телесмотрение в России постепенно снижается, каналы предоставляют рекламодателям меньше контактов со зрителями. Кроме того, доступный рекламный инвентарь снизится примерно на 1,5% из-за Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу, а также выборов президента России, так как у спортивных трансляций есть ограничения по рекламным паузам, а часть рекламного времени получают спонсоры, контракты с которыми заключают сами организаторы. Во время дебатов кандидатов рекламу показывать вообще нельзя.

Рекламодатели назвали предыдущее подорожание неадекватным, так как экономика стагнирует, продажи товаров и услуг практически не растут, расходы компаний сокращаются. Часть рекламодателей уже сокращает расходы на ТВ рекламу и переводит объявления в интернет. Телевидение пока лидирует по рекламным доходам, хотя его отрыв от интернета минимален: в эфире рекламодатели тратят 40,7%, в сети — 39,5%. Однако рекламное время в эфире практически полностью раскуплено до конца года, отмечает Васильев.

Специалисты отрасли утверждают, что у крупнейших рекламодателей фактическая инфляция в этом году составила не 15%, а около 10%. НРА получил больше денег за счет новых клиентов, прежде всего интернет-компаний, которые все активнее продвигаются в эфире, полагают они. Поэтому и на будущий год крупнейшие рекламодатели и селлер будут упорно торговаться. Фактическое повышение будет все же ниже заявленного.

Селлер полагает, что рекламодатели готовы увеличить ТВ-бюджеты в 2018 году на 10%, соответственно, при таком сокращении инвентаря цены на размещение нужно поднять примерно на 15–20%, рассуждает Васильев. Он уверен, что рекламодатели в итоге согласятся на повышение, как это произошло в этом году.

Напомним, НРА контролирует больше 95% телерекламы в России и размещает её на всех каналах. О его создании «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» объявили в марте прошлого года.