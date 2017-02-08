Оператор собирается купить акции Mail.ru



Depositphotos

Сбербанк откроет для «Мегафона» кредитную линию объемом на 35 млрд рублей. Оператор заключил с банком соглашение об открытии целевой кредитной линии объемом 35 млрд рублей для покупки 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (это 15,2% уставного капитала компании). Срок погашения кредита – до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«В рамках заключенной сделки мы привлекаем денежные средства на покупку акций Mail.ru Group на привлекательных условиях, при этом дополнительно мы оптимизируем условия действующих кредитных линий. Это позволяет нам улучшить их экономические параметры с учетом положительной динамики на рынке, сохранив необходимую гибкость в управлении кредитным портфелем», — заявил финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян

В рамках соглашения Сбербанк также улучшил «Мегафону» условия по уже действующим кредитным линиям. По кредитам 2012 и 2016 годов Сбербанк снизил процентные ставки и начал пересматривать условия досрочного погашения.

О своих планах купить 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в Mail.ru «Мегафон» объявил 23 декабря 2016 года.