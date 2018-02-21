В рамках праздничной акции «Тюльпаны для мамы» компания «МегаФон» доставит 100 000 тюльпанов мамам своих клиентов. Для этого абонентам сети Московского региона в течение недели нужно будет уделить общению с мамой 150 минут — всего 2,5 часа разговоров.
20 февраля стартовала кампания «Тюльпаны для мамы» для клиентов «МегаФона» из Московского региона. По условиям акции, в течение недели абоненты сети должны потратить на телефонный разговор с мамой 2,5 часа своего времени. При достижении указанного порога минут маме абонента доставят букет из 19 тюльпанов к 8 марта. Фонд акции составляет 100 тысяч тюльпанов.
«Москва живет быстро, а москвичи всегда спешат. Быстрым стало даже общение: на замену звонкам пришли короткие текстовые сообщения. Но, к сожалению, такая тенденция наблюдается и в общении с родными. Там, где важно сохранить эмоции и тёплое живое общение. Звоните своим любимым мамам, они точно будут этому очень рады. А мы, понимая, что нужно вам, дадим возможность не только услышать друг друга благодаря качественной связи, но и выразить свою радость и любовь к самому близкому человеку, маме, подарив букет весенних цветов, — рассказывает Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании «МегаФон».