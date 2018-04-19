Аудитория Рунета за год выросла на 4%

Уровень проникновения Интернета в России достиг 73% среди населения 12+. К февралю 2018 года аудитория Рунета насчитывала 90 млн человек, прирост составил 4%. Такие цифры озвучила директор по интернет-исследованиям Mediascope Инесса Ишунькина на конференции РИФ+КИБ 2018.

Не охвачено интернетом более четверти (27%) населения России. За три года этот показатель снизился на 6 п.п. Аудитория Рунета растет на смартфонах (+20%) и Smart TV (+22%), тогда как десктопы и планшеты теряют пользователей (-2% и -4% соответственно). В целом мобильная аудитория показала рост на 12%, теперь она составляет 73 млн человек. Таким образом, мобильными устройствами для выхода в интернет пользуются 59% российских пользователей, десктопом — 54%, Smart TV — 12%.

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Mobile only аудитория прибавила 20%: это 21,6 млн человек, 18% населения и 24% пользователей. Desktop only аудитория сократилась на 20%, до 16 млн человек (13% населения и 18% пользователей). Наибольший affinity index по десктопной аудитории в среде пенсионеров (130), специалистов (122) и руководителей (110). Только мобильным интернетом чаще пользуются домохозяйки и молодые мамы (189), рабочие (146), студенты и учащиеся (132), а также безработные (125). Кроме того, наблюдается прямая корреляция с возрастом: чем младше пользователь, тем вероятнее, что он не пользуется десктопом.

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Пользователей мобильного интернета больше не только в крупных городах с населением больше 100 тысяч человек. В небольших населенных пунктах разрыв между mobile и desktop в пользу первого еще заметнее: 78 против 66.

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У большинства (36%) российских пользователей одно устройство для выхода в интернет, хотя доля владельцев двух типов устройств ненамного меньше (31%). У пятой части аудитории Рунета три девайса, у 14% — четыре (всего учитывалось семь типов: компьютер, ноутбук, смартфон, обычный телефон, планшет, смарт ТВ, консоль). В крупных городах чаще всего встречается расклад с двумя устройствами, в небольших населенных пунктах — с одним.

Что касается пересечения аудитории, то, по последним данным, на одного реального пользователя приходится 22 уникальных посетителя на всех устройствах. На десктопе на человека приходится 9 кук, на мобильных девайсах —18 кук. Число уников растет на 64% в год.

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Крупнейшими ресурсами Рунета посуточному охвату (десктоп+ мобайл, Россия 100k+, 12−64, февраль 2018) являются «Яндекс» (44,6%), «ВКонтакте» (43,2%), Google (ru+com, 37,6%), YouTube (30,2%), Mail.ru (29,2%), Whatsapp (23,6%), Viber (17,8%), «Одноклассники» (16,3%), Aliexpress (10,5%), Facebook (9,8%), Avito (7,3%), Wikipedia (5,4%) Telegram (5,1%), 2gis (5%). Лидерами в мобайле являются «ВКонтакте», Google и Whatsapp, они опережают «Яндекс».

VСогласно исследованию Mediascope, у всех проектов растет эксклюзивная мобильная аудитория (Россия 700k+, 12−64, Monthly Reach): у «Яндекса» на 4%, у Google на 1%, у YouTube на 5%, у «ВКонтакте» на 8%. Наибольшая доля mobile only у «Одноклассников» и Avito (40%).

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Что касается рекламного рынка России, то интернет остается самым быстрорастущим сегментом (+22%) по итогам 2017 года, на который приходится 40% из 417 млрд рублей бюджетов. По рыночной доле интернет вплотную приблизился к ТВ с его 41%.