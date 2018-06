«Запуск нового технологичного проекта More. TV — это важный шаг в сторону повышения комфорта и удобства потребления контента пользователем. Исторически мы были ограниченно представлены в цифровой среде; создание More. TV позволит нам завершить построение системы по производству и монетизации контента во всех средах», — прокомментировала гендиректор НМГ Ольга Паскина.



«Запуск проекта More. TV — еще один шаг к обеспечению максимально широкого доступа аудитории к продуктам СТС Медиа. Наш холдинг обладает огромной библиотекой контента, который будет интересен зрителям самых разных возрастов, что, в свою очередь, позволит зарабатывать на наших проектах не только на телеэкранах, но и в сети», — заявил гендиректор СТС Медиа Вячеслав Муругов.