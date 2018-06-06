Новый сервис возглавил бывший гендиректор «Амедиа ТВ»

К концу 2018 года медиахолдинги «СТС Медиа» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) запустят единую онлайн-платформу для дистрибуции видеоконтента на всех устройствах More.TV. Новый сервис покажет прямые трансляции каналов «СТС Медиа» и НМГ, их премьеры до телеэфира, зарубежный и собственный цифровой контент, сказал на презентации проекта первый заместитель генерального директора «СТС Медиа» Денис Горшков.

«СТС Медиа» и НМГ перезапускают диджитал-направления внутри холдингов (ранее «СТС Медиа» развивал собственный видеосервис Videomore) и выводят на рынок новую платформу, позиционируя ее как виртуального оператора ТВ и VOD-контента. Модель работы More. TV предоставит возможность интеграции в приставки ведущих ТВ-операторов и ОТТ-решения мобильных операторов.

Как заявил представитель «Национальной Медиа Группы», в данный момент активно обсуждается присоединение к More. TV других крупных вещателей помимо «СТС Медиа» и НМГ. Стриминг Т В на новой платформе будет осуществляться через технологическое решение «Витрина ТВ». Это платформа для онлайн-вещания телеканалов, которую недавно представили НМГ, «СТС Медиа», «Первый канал» и ВГТРК.

More.TV будет работать как бесплатно по рекламной модели (AVOD), так и с помощью платной подписки (SVOD) во всех диджитал-средах — на сайте, в мобильных приложениях, Smart TV и приставках.

«Запуск нового технологичного проекта More. TV — это важный шаг в сторону повышения комфорта и удобства потребления контента пользователем. Исторически мы были ограниченно представлены в цифровой среде; создание More. TV позволит нам завершить построение системы по производству и монетизации контента во всех средах», — прокомментировала гендиректор НМГ Ольга Паскина.



«Запуск проекта More. TV — еще один шаг к обеспечению максимально широкого доступа аудитории к продуктам СТС Медиа. Наш холдинг обладает огромной библиотекой контента, который будет интересен зрителям самых разных возрастов, что, в свою очередь, позволит зарабатывать на наших проектах не только на телеэкранах, но и в сети», — заявил гендиректор СТС Медиа Вячеслав Муругов.

Генеральным директором More. TV стал Денис Горшков, который ранее возглавлял «Амедиа ТВ».