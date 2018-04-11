Новый ролик посвящен предрассудкам и упрямству клиентов

MaxMediaGroup выпустила продолжение юмористического проекта о буднях менеджера по продажам рекламы. На этот раз герой по имени Андрей пытается устроить встречу с бренд-менеджером торговой марки «Чистокожик».

Оператор indoor-рекламы в учебных заведениях решил показать, как упрямые клиенты держатся за устаревшую медиастратегию, включающую классические «телик» и интернет. MMG предлагает искать целевую аудиторию там, где она проводит больше всего времени. В данном случае напрашивается продвижение продукта, интересного молодым людям, в местах их наибольшего скопления.

«Наш новый ролик — небольшой игровой короткометражный фильм, с элементами юмора и частично самоиронии», — прокомментировал управляющий директор MMG Игорь Краснов. По его словам, все диалоги, показанные в ролике, взяты из реальных деловых переговоров, в которых участвовали сотрудники MMG за последние несколько лет.