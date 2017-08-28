Подарок всем, вовлеченным в процесс планирования, закупки и размещения рекламы в учебных заведениях

О рекламной индустрии снято множество фильмов и сериалов. Пожалуй, самый известный из них — это «Безумцы», погружающий зрителей в начало шестидесятых годов в США — эру расцвета маркетинговых коммуникаций. Каждый мечтающий о работе в рекламе хоть раз представлял себя в роли креативного директора Дона Дрейпера — таким же харизматичным, успешным, привлекательным, умным.

Для киношников эта тема почти неисчерпаема, в том или ином ключе креативные профессии время от времени попадают на экран. Компания MMG решила сделать подарок всем коллегам, вовлеченным в процесс планирования, закупки и размещения рекламы в учебных заведениях, и представила мини-фильм о буднях менеджера по рекламе.

«Мы хотели показать, с чем порой нам приходилось сталкиваться, ведя переговоры с клиентами. Если инсайдерская тема креативной индустрии довольно подробно освещена, то тема маркетинговых коммуникаций менее популярна, а ведь это не менее увлекательная сфера, связанная с противостоянием в конкурентной среде. Надеюсь, что за десять минут нам удалось наглядно показать те стереотипы о медиаканалах, которые есть в головах некоторых клиентов, отобразить в шутливой форме вымышленные переговоры о планировании рекламных активностей в нашем сегменте, — говорит управляющий директор MaxMediaGroup Игорь Краснов. — Найдите время посмотреть этот ролик, и вы поднимите себе настроение. С большой долей вероятности вы заметите, что встречали в своей жизни аргументацию, показанную в данном скетче, а это значит, что наша идея достигла цели. Приятного просмотра!».

На правах рекламы