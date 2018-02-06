Переговоры о сотрудничестве с «Лигой ставок» и «Фонбетом» так ничем и не завершились



РИА Новости

Телеканал «Матч ТВ» приостановил проект по созданию собственной букмекерской конторы «Матч Ставка», сообщает «Коммерсант».

Новое руководство канала остановило тендер по выбору партнера среди букмекерских компаний для организации приема ставок. Заявки принимались до 12 октября, канал планировал выбрать победителя к концу ноября и уже в начале 2018 года запустить проект.

«Проект перенесен на более поздний срок. Мы продолжаем активно изучать рынок, общаясь с его игроками для выработки оптимальной модели сотрудничества», – сообщили в компании.

Известно, что «Матч ТВ» вел переговоры о сотрудничестве с «Лигой ставок» и «Фонбетом», но они ничем не завершились.

Эксперты рынка среди букмекеров связывают перенос проекта со сменой руководства канала. В октябре 2017 года его операционным управлением занялся субхолдинг «Газпром-медиа» «Развлекательное ТВ» во главе с основателем Comedy Club Production Артуром Джанибекяном и его первым заместителем Владимиром Чоповым. Собеседники издания предполагают, что новое руководство не увидело подходящего партнёра или не определилось с жизнеспособностью проекта.

Еще одной причиной мог стать небольшой объем рекламного времени, разрешенного для букмекеров законом – 20 процентов от допустимых 9 минут рекламы в час.