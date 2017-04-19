Война между телеканалом и интернет-изданием набирает обороты



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Принадлежащий «Газпром Медиа Холдингу» телеканал «Матч ТВ» и независимое интернет-издание Sports.ru развязали ожесточенную войну. Недавно в блогах Sports.ru появилась публикация о низких рейтингах футбольного реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?». Там говорилось, что показатели проекта далеко не такие рекордные, как заявляет генпродюсер канала Тина Канделаки.

Канделаки отреагировала на критический материал, но Sports.ru снова усомнился в правдивости ее слов. Тогда субхолдинг «ГПМ Матч» обратился в Мосгорсуд с требованием заблокировать «непокорный сайт» — якобы за размещение пиратского контента. Вчера суд постановил принять обеспечительные меры в отношении интернет-ресурса. Издание уже получило уведомление Роскомнадзора.

Пресс-служба «Матч ТВ» утверждает, что «проводит превентивную политику защиты контента» — как собственного, так и сторонних правообладателей — от его неправомерного размещения и использования. Речь идет о записях эфира телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс», которые маркируются логотипом «Матч! Наш Спорт». Владелец канала намерен «прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».

Директор Sports.ru Дмитрий Навоша считает, что «Матч ТВ» раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа. До запуска канала сайт сотрудничал с «Газпром-Медиа» в области дистрибуции легального спортивного видеоконтента, но в августе прошлого года руководство «Матч ТВ» разорвало договор и замкнуло весь видеоконтент на своем сайте. По мнению медиаменеджера, политика канала явно противоречит заявленной «популяризации спорта». Навоша призвал пользователей скачивать мобильные приложения, устанавливать VPN и искать другие способы обхода блокировки.

«Матч ТВ» не в первый раз обращается в суд. Так, в прошлом октябре он добился удаления хайлайтов матчей с площадки «Чемпионат.com».