Его посмотрели 63% телезрителей

В субботу, 7 июля, российская сборная впервые в своей истории играла в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу. Прошедший матч с Хорватией, после которого Россия вылетела из турнирной таблицы, собрал у телеэкранов 63,4% российских зрителей (доля) старше четырех лет (города с населением 100 тысяч и более человек). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Mediascope, опубликованные «Первым каналом» (также есть в распоряжении Sostav), который показывал этот матч.

Рейтинг передачи (тоже в аудитории 4+) составил 20%, то есть ее смотрел каждый пятый россиянин. Это самая рейтинговая трансляция ЧМ-2018. Предыдущий матч нашей сборной против Испании привлек 58% телезрителей и 18,6% населения России.

Матч с Хорватией также попал в ТОП-3 самых рейтинговых спортивных трансляций на национальном ТВ за последние 20 лет. Более высокие рейтинги были только у трансляций игры Россия-Испания на чемпионате Европы по футболу 2008 и матча Россия-Испания на Чемпионате мира по футболу 2002 (рейтинги 25,1% и 21% соответственно), уточняют «Ведомости».

Трансляцию игры с хорватами посмотрели 22% (рейтинг) москвичей и 68% всех телезрителей столицы (доля) в возрасте старше 4 лет, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Mediascope.