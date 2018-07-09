Болельщики не восприняли проигрыш российской сборной как поражение

Несмотря на то, что сборная России уступила в четвертьфинале ЧМ-2018 хорватам, игра наших футболистов поразила всех болельщиков. Российские футболисты подарили фанатам интересную самоотверженную игру, за что получили огромное количество слов благодарности.

Матч ¼ финала Россия-Хорватия прошел в Сочи в субботу. Основное время матча завершилось вничью — 1:1, по итогам дополнительного времени счет был 2:2. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).Таким образом, сборная Хорватии вышла в полуфинал, а команда России выбыла из борьбы за медали.

После матча Владимир Путин позвонил главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову и выразил слова благодарности за игру на Чемпионате мира-2018.

«Владимир Владимирович Путин звонил днем и сейчас позвонил, поздравил с игрой, поблагодарил и пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги», — рассказал Черчесов, добавив, что после игры слова благодарности выразил и Дмитрий Медведев.

В свою очередь болельщики также выражали слова благодарности сборной. «Спасибо нашей сборной», «Мы и так гордимся — вы показали новый уровень нашей сборной, я не фанат, но теперь уважаю вас ребята!», — комментировали игру россиян пользователи сети.