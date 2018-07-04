Исследовательская компания Mediascope представила обзор телевизионных показателей

Рейтинг матча «Испания-Россия» оказался рекордным по сравнению со всеми предшествующими играми FIFA-2018. За ходом ТВ-трансляции на канале «Россия 1» следили в среднем 18.6% населения России в возрасте старше 4 лет, это 58% всех, у кого в это время дома был включен телевизор, сообщает Mediascope со ссылкой на данные проекта TV Index.

Трансляция матча заняла третью строчку в списке самых рейтинговых спортивных событий за последние 20 лет, уступив только полуфинальному матчу Чемпионата Европы 2008 года (также с командой Испании) и встрече в рамках Чемпионата мира по футболу 2002 года со сборной Японии.

Среди тех, кто смотрел воскресный матч, 6% сказали, что смотрели его в барах или кафе, 5% - на дачах или в загородных домах, ещё 5% - в гостях. Суммарная доля внедомашнего просмотра сократилась по сравнению с предыдущей игрой России с Египтом с 35% до 27%. Большинство зрителей сказали, что смотрели матч по телевизору (82%), 18% - на экранах других устройств.

После просмотра матча Испания-Россия более трети зрителей заявили, что уверены в победе российской сборной в чемпионате (38%). После матча Россия-Уругвай оптимистичный прогноз дали лишь 13%. Изменился и список других потенциальных чемпионов: в их числе, по мнению зрителей, теперь находятся Бразилия (14%), Франция (11%) и Уругвай (7%), вышедшие в четвертьфинал чемпионата.

Напомним, 85% россиян планировали следить за Чемпионатом мира по футболу, согласно опросу Mediascope. Основными источниками информации о Кубке назывались телевидение и онлайн-видео на десктопных устройствах.