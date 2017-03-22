Михаил Добров будет отвечать за маркетинг компании по СНГ



Михаил Добров. Фото Facebook

Михаил Добров, раннее занимавший должность директора по маркетингу и коммуникациям Rambler & Co, возглавил маркетинг Wargaming по СНГ. Об это он сообщил на своей странице в Facebook.

В январе пресс-служба Rambler & Co сообщила, что Добров покидает компанию. Его должность заняла Юлия Конева, бывший директор по маркетингу российского офиса McDonald's. Конева проработала в McDonald's с февраля 2016 года по январь 2017. В прошлом она отвечала за маркетинг в таких компаниях, как Билайн, МТС и Wrigley.

Сейчас стало известно, что Михаил Добров перешел в Wargaming, где возглавит отдел маркетинга по странам СНГ. «Присоединился к замечательной команде WARGAMING, в которой буду отвечать за маркетинг по СНГ. Поразительные люди, выдающиеся игры и сумасшедшая вовлеченность игроков! А значит – неограниченные возможности делать удивительные штуки в маркетинге. Ура и Let’s Battle!», - прокомментировал он свое назначение.

Михаил Добров в сфере маркетинга уже 19 лет. Он работал в рекламных агентствах JWT/RAVI, Lowe Adventa, FCB Media Arts, исследовательской компании Validata, а также занимал должность руководителя по маркетинговым коммуникациям Microsoft Россия с 2007 по 2012 год. Под его руководством были осуществлены рекламные запуски нескольких поколений продуктов Microsoft в России (Windows, Microsoft Office, Windows Server, Microsoft SQL Server, Windows Phone). В 2012-2014 гг. Добров участвовал в запуске стартапа Workle. С 2014 возглавлял маркетинг Rambler & Co.