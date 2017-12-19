Состоялась ежегодная, 20-я по счету, церемония вручения «делового Оскара» России

В Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 16 декабря состоялась ежегодная, 20-я по счету, церемония вручения «делового Оскара» России – премии «Марка №1».

Традиционно победители премии народного доверия потребителей «Марка № 1 в России» были определены по итогам общенационального голосования. Ведущими торжественной церемонии награждения стали Елена Летучая и Марк Тишман.

«Марку №1» организаторы традиционно обставили как феерическое шоу: между вручением наград победителям гости могли насладиться лучшими хитами звезд российской эстрады. На сцене выступали любимые артисты: Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Полина Гагарина, певица Нюша, Денис Майданов, Алексей Чумаков, группы «Кватро», «Банд’эрос», Вячеслав Манучаров, балет «Тодес» и шоу-группа «Бурановские бабушки». Последних сопровождали мастера футбольного фристайла. Взрослых, состоявшихся звезд шоу-бизнеса успешно поддержали их будущие коллеги – малыши и подростки из детского творческого центра «Непоседа».

Фойе ГКД было целиком отдано кампаниям-победительницам: они раскрасили строгий мрамор бывшего Дворца съездов своими баннерами, возле которых гостей угощали сладостями и напитками, устроили фотосессии со звездами и бизнесменами-лауреатами – в этот вечер они привлекали к себе внимание ничуть не меньше, чем представители шоу-бизнеса. И этот «звездный час» они вполне заслужили.

Впервые конкурс был проведен в 1998 году, и за это время премия народного доверия «Марка № 1 в России» сама по себе стала отдельным выдающимся событием, о котором знают не только предприниматели, но и многие граждане страны. Они же, в конечном счете, и выбирают победителей – голосуют на сайте, участвуют в опросах и фокус-группах, ну и, не последнее для бизнеса, «голосуют рублём». В том числе, за товары на полках, чья упаковка несет на себе такой знакомый знак народной марки – белый «лайк» в красном круге. Кстати, сходный внешне знак всемирно известная соцсеть стала использовать на два года позже «Народной марки» - в 2009-м.

Менеджеры высшего звена и владельцы получивших высокую награду компаний рассказали, за что народ удостоил их своим признанием. А также поделились некоторыми рецептами: от того, как надо работать, чтобы стать лауреатом «народного лайка», до секрета правильной покупки матраса.

Победители ежегодной национальной Премии доверия потребителей «Марка №1 в России»-2017:

НПФ Сбербанка, генеральный директор Галина Морозова: «Секрет успеха – в отношении к людям. В первую очередь мы работаем, чтобы наши клиенты получили через 10-20 лет то, зачем они пришли к нам сегодня. Это очень ответственная миссия. Пенсионный фонд работает с людьми на протяжение всей жизни и даже в то время, когда они достигают пенсионного возраста и становятся практически беззащитными. Мы оправдаем их доверие. За 23 года работы на рынке мы демонстрировали исключительно высокую эффективность деятельности и всегда выполняли свои обещания. Именно поэтому в нас поверили и выбрали НПФ Сбербанка народной маркой».

Сеть Спортивных Сооружений России — «С.С.С.Р.», соучредитель и генеральный директор Сергей Савинов: «В следующем году мы будем, как и в прошлом, усиленно работать над развитием и качеством. И будем нести свой девиз, здоровье, фитнес сквозь каждое наше действие, сквозь каждый наш шаг. Название «С.С.С.Р.» у всех на слуху. Оно дарит некие новые ощущения в настоящем времени, которые молодежь, наши дети уже следующее поколение не знает. Оно основано на старых традициях. Мы несем те знания из прошлого в будущее - дисциплину, спорт, здоровый образ жизни».

БК «Лига ставок», президент Юрий Красовский: «Для нас это признание нашей аудитории - спортивных болельщиков и любителей ставок. Впервые в истории «Марки №1» введена категория спорт. Мы, конечно, всегда понимали, что мы лучшие из лучших, но то, что сегодня это объявили на всю страну в Кремле - очень почётно и ценно для нас. Мы очень благодарны нашим болельщикам, любителям ставок, за это признание, за высокую оценку нашей деятельности. Ведь именно для них мы работаем и движемся вперёд. Этот актив важнее всего, что мы имеем. А мы имеем немало. БК "Лига Ставок" - генеральный партнер Российской футбольной Премьер Лиги и чемпионата России по футболу, официальная букмекерская компания сборной России по хоккею, которая - и я в это верю - обязательно выиграет на Олимпиаде в Южной Корее».

«БВТ БАРЬЕР РУС», генеральный директор Игорь Мельников: «Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Каждый год мы разрабатываем новые технологии и предлагаем новые продукты. Мы делаем воду лучше, чище и полезнее, в том числе обогащая ее важными минералами. В этом залог успеха нашей марки».

Mitsubishi Electric, генеральный директор Хироси Фурута: «Mitsubishi Electric в России работает уже на протяжении 20 лет. И помимо систем кондиционирования у нас есть много других продуктов, но сегодня здесь мы получили эту награду именно в категории «Системы кондиционирования». Для нас это не только большая честь, но и большая ответственность. Мы стремимся предоставить российским клиентам только самые лучшие продукты и технологии. Российские клиенты всегда выбирают высокое качество. Поэтому мы очень их ценим».

Cordiant, руководитель направления легковых и легкогрузовых шин Ксения Глиник: «Для нас премия «Марка №1 в России» имеет особое значение, так как, прежде всего, – это выбор потребителей, которые не понаслышке знают о суровых российских дорогах. Данная премия – это признание, что все усилия, которые мы прикладываем к созданию продукта, находят отклик у покупателей. Только слаженная работа большой команды профессионалов, от инженеров-конструкторов до мастеров на заводах, способна привести к таким впечатляющим результатам - лидирующим позициям АО «Кордиант» на рынке и премии «Марка №1». Получение Премии вдохновило всю команду на новые свершения. Мы ставим перед собой грандиозные цели на 2018 год. Уже этой весной мы представим новую летнюю шину Cordiant Comfort 2, которая создана с учетом вкуса самых требовательных покупателей – от владельцев полноразмерных седанов до владельцев кроссоверов, а зимой - шину Cordiant Snow Cross 2, которая предназначена специально для российских дорог и станет лучшим выбором для рационального покупателя».

«Доктор Тайсс Натурварен Рус», генеральный директор Владислав Глухов: «Мы стали снова №1 в категории «Зубные пасты». Это вдохновляет на новые успехи. На постановку новых задач. Эмоции вы наверное чувствуете. Они просто переполняют меня. Гордость за то, что мы делаем. Гордость за наш продукт. И это, безусловно, ответственность, потому что мы улучшаем качество жизни людей».

ABI PRODUCT, директор департамента маркетинга Денис Мартасов: «Бренд «Вязанка» признан маркой №1 в номинации «Мясная гастрономия». Для нас это большая честь и ответственность, признание потребителей - это высшая оценка нашей работы. Мы гордимся этим достижением, и в дальнейшем будем оправдывать доверие потребителей, выпуская продукцию высокого качества».

ТД «Лазурит», руководитель макрорегиона Андрей Томаровский: «Главное, не гнаться в первую очередь за деньгами, за выручкой, за наценками, а относиться к покупателем, как к своей семье. Максимально превосходный сервис, превосходя ожидания, как говорится. Делай все, что от тебя просят, но сделай лучше».

Компания «Август», руководитель департамента защиты растений для личных подсобных хозяйств Людмила Люльева: «Мы впервые получаем эту награду. Компания «Август» существует 27 лет, главная наша сфера деятельности - защита растений в сельском хозяйстве. Но 18 лет назад меня пригласили создать новое направление, которое обеспечит средствами защиты растений садоводов и огородников страны. И я действительно сейчас испытываю большую гордость: потребители России считают, что «Август» - марка №1 в защите растений, а это - высочайшая награда. Когда мы узнали, что номинированы, первое чувство у меня было: «Супер, неужели?», а второе: «Какая ответственность!».

Компания Henkel, директор бизнес-подразделения «Бытовой клей» Алексей Ананишнов: «На самом деле секрет успеха кроется в страстном желании делать что-то для людей, для потребителей, для самих себя и всегда подогревать в себе интерес к жизни. К тому, что ты хочешь! Хотеть нужно на самом деле. Хотеть и действовать!»

Империал Парк Отель & SPA, руководитель финансово-экономического направления Наталья Дроздова: «Мы всегда нацелены на то, чтобы идти вперед и развиваться. Мы планируем разрабатывать и внедрять новые проекты. За новым - будущее!»

Торговая марка «Бизнес Меню» («Обеды быстрого приготовления»), бренд-менеджер Сергей Сидоришин: ««Бизнес меню» - уникальная марка обедов быстрого приготовления и любима потребителями в первую очередь, потому что это - ведущий бренд, который предлагает потребителю лапшу и картофельное пюре быстрого приготовления с настоящим мясом или настоящим мясным соусом».

Мебельная фабрика «Мун», коммерческий директор Евгения Клюшнёва: «Наша команда ежедневно работает над внедрением новых технологий, исследует мировые тенденции в области дизайна, чтобы приятно удивлять покупателей. Конечно, на 2018 год у нас запланированы новые и амбициозные проекты, которые на сегодняшний день в небольшом секрете, но уже скоро мы о них заявим».

«РОШ ДИАБЕТЕС КЕА РУС», генеральный директор Владимир Карпухин: «Пользователи доверяют нашей продукции, и мы благодарны им за это. А также чувствуем ответственность – уже второй раз мы становимся Маркой №1, поэтому волновались, удалось ли удержать ту высокую планку, которую один раз установили и взяли. Мы стремимся к тому, чтобы продукция «Акку-Чек» стала доступнее для людей с диабетом, и важно, чтобы она производилась на территории России. Кроме того, в следующем году мы, конечно, продолжим все наши благотворительные и просветительские проекты».

ТД ASKONA, директор по маркетингу Елена Корчагова: «Мы получаем эту награду не первый раз в номинации «Матрасы для здорового сна». Планируем работать над расширением нашего ассортимента. В перспективе – пополнение категории матрасов, интерьерных кроватей, анатомических диванов новыми моделями. Кроме того, у нас появляется огромное количество сопутствующего ассортимента: функциональный текстиль для уюта Вашего дома – это пледы, подушки, покрывала, одеяла, а также гаджеты для сна и различные «умные» девайсы, которые значительно улучшают качество сна, а значит, и качество жизни. Мы расширяем географию нашего бренда, поэтому в планах – открытие порядка 50 магазинов нового формата. Первый магазин такого формата «600+» мы представили в октябре 2016 года. Его главная особенность в том, что матрасы распределены не по брендам, а по уровню жесткости. Поэтому покупатель выбирает уже не из всего огромного ассортимента, а только из 6-10 матрасов подходящей жесткости. Такой подход к выбору продукта делает покупку осмысленной, лёгкой и добавляет эмоциональности. Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность приобрести подходящий именно ему матрас, диван или кровать удобным для него способом».