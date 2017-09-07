Соцсеть утверждает, что обнаружила аккаунты, связанные с Россией, которые покупали рекламу, носившую политический характер



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Facebook заявила о покупке политизированной рекламы на сумму в 100 тысяч долларов в течение 2015-2017 годов с недостоверных учетных записей, которые могут быть связаны с Россией, сообщил глава службы безопасности социальной сети Алекс Стамос в блоге компании. Позже соцсеть передала эту информацию спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который занимается расследованием о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года, сообщает RNS.

В течение двух лет связанные с Россией аккаунты покупали рекламу, которая носила политический характер, в том числе и в год выборов президента США. Темы сообщений не касались выборов, объявления были о правах сексуальных меньшинств, правах на оружие, иммигрантов и тому подобные. Однако их содержание вносило разногласие в общество. Теперь соцсеть считает необходимым выяснить есть ли связь между действиями России и рекламными сообщениями, которые покупаются в соцсети.

«Проанализировав рекламные закупки, мы обнаружили, что с июня 2015 года по май 2017 года было потрачено около 100 тыс долларов на приобретение 3 тысяч рекламных объявлений с 470 недостоверных аккаунтов, нарушающих нашу политику. Все эти страницы были связаны друг с другом, и, вероятно, действовали из России», — говорится в сообщении Стамоса.

Также компания выявила закупку рекламы еще 2200 сообщений, которые также могут быть связаны с политикой, но при этом не нарушают политику социальной сети.

Все результаты исследований Стамос передал спецпрокурору США Роберту Мюллеру для дальнейшего расследования влияния России на президентские выборы в США.