Президент ГК Алексей Юдин покидает компанию, чтобы заняться собственными проектами

Марианна Максимовская назначена на пост президента группы компаний «Михайлов и Партнёры». Ранее этот пост занимал Алексей Юдин, который покидает компанию, чтобы заняться собственными проектами, сообщила пресс-служба ГК.

Марианна Максимовская вступила в новую должность 1 июня. «Для меня большая честь возглавить команду лучших профессионалов в области коммуникаций в нашей стране. Уже четверть века компания поддерживает свою высочайшую профессиональную репутацию. В этом году „Михайлов и Партнёры“ стали единственной российской компанией, вошедшей в Toп-100 рейтинга мировых коммуникационных агентств. Также агентство снова возглавило национальный коммуникационный рейтинг. Моя задача — сохранить лидерство группы и создавать новые актуальные продукты, востребованные в сфере коммуникаций и консалтинга», — прокомментировала свое назначение Максимовская.

Марианна Максимовская, известный российский журналист, начала карьеру на телевидении в 1991 году. Вела собственные передачи на НТВ, а с 2003 по 2014 год была автором и ведущей аналитической программы на РЕН ТВ, а также заместителем главного редактора телеканала. С января 2015 года она отвечала за развитие бизнеса и связи с ключевыми клиентами группы «Михайлов и Партнёры» в должности вице-президента.